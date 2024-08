Při pondělním televizním utkání seděl v hledišti, na Letné sledoval souboj fotbalistů Zlína s Olomoucí B. Společnost mu dělali třeba sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář či legendární trenér Petr Uličný. V pátek ale Pavel Hoftych na souboj klubů, se kterými je spjatý nejen smlouvou, ale i podanou rukou, nedorazí.

Sedmapadesátiletý funkcionář má dovolenou. Duel ševců, jimž dělá poradce, s Viktorií Žižkov, kde pracuje jako sportovní manažer, raději vynechá. Sledovat ho bude v klidu na dálku, přes mobil. Bez přítomnosti kamer, novinářů.

„Mám dovolenou,“ hlásil v pondělí na Letné.

Udělovat rady ani jednomu z klubů nemíní. Přípravu na utkání nechá na trenérech. „Pavel jede pryč, vyzvídat u něj nic nebudu,“ říkal po pondělním utkání kouč Zlína Bronislav Červenka.

Stejně je na tom trenér Pražanů Marek Nikl. Moravany viděl v televizi, informací o nejbližším soupeři má dost.

Hoftychovu práci pro Zlín v hlavním městě nijak neřeší. Jsou s tím srozumění. Pro šéfa klubu Milana Richtera je hlavní, že zkušený činovník zůstal na Žižkově, který pozvedl.

„Abych to ujasnil, pro Žižkov pracuju na full time a s panem Červenkou máme dohodu, že když bude zájem, občas ve svém volném čase vypomohu poradenským hlasem,“ vysvětlil Hoftych nedávno.

Podle někdejšího kouče Liberce, Bohemians 1905, slovenské Trnavy či Mladé Boleslavi nejde o střet zájmů, něco zvláštního. V Baťově městě strávil několik let jako hráč i trenér, v regionu má spoustu přátel, za kterými se vždy rád vrací.

„Můj vztah ke Zlínu je všem dobře známý. S majitelem klubu Červenkou mě pojí dlouhodobé přátelské vztahy. Taky jsem tady hrál a později trénoval mládež, béčko i první tým,“ připomíná.

Současný sportovní ředitel Viktorie Žižkov spolupracuje s bývalým klubem externě. Ve Zlíně působí jako skaut či konzultant.

„Pavel má obrovský rozhled. Zná hráče nejen v Česku, ale i na Slovensku, kde taky působil. Dává nám typy na hráče. Komunikujeme spolu, bavíme se o různých jménech. V kontaktu jsme spolu byli už na jaře, kdy jsme spolu řešili hráče pro ligu, možné posily. Teď v tom pokračujeme,“ přiznává Červenka.

Žádný problém v tom nevidí ani Petr Uličný. Bývalý kouč ševců se s Hoftychem potkal na Letné při pondělním zápase s Olomoucí B.

„Je dobře, že Pavel Zlínu pomáhá a že ho klub angažoval,“ míní. „Je schopný a zkušený. Prošel spousty klubů, nedělal jenom trenéra, ale třeba taky manažera nebo ředitele. Za mě je to správná volba,“ prohlásil Uličný.

Při poslední návštěvě stadionu mluvil také s majitelem Červenkou i viceprezidentem Grygerou.

„Zlínu fandím, mám ho v srdci. Vedl jsem ho, když jsme v roce 1993 postoupili do první ligy. Pak jsem tam byl ještě jednou. Pořád tam mám známé, kamarády. Za mě to musí zvládnout, do ligy patří,“ má jasno Uličný.