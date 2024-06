Představili obě letní posily, na rivala z druhé ligy vyrukovali ale také se spoustou mladíků, nezkušených odchovanců. Fotbalisté Zlína po sestupu z nejvyšší soutěže budují nový tým, za pochodu skládají kádr.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka (vlevo) s asistentem Lukášem Motalem. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Že trenéra Bronislava Červenku a jeho asistenty čeká spousta práce, naznačil hned úvodní duel s Líšní, který skončil na hřišti Sedlece u Mikulova bezbrankovou remízou.

„Utkání i vzhledem k nerozhodnému výsledku splnilo účel. Pro kluky to po prvním týdnu přípravy bylo náročné, popasovali se s tím však dobře. Většina z nich odehrála poločas, někdo hodinu. Nejsme spokojení pouze s tím, že jsme nedali gól. Šancí na to bylo dost,“ ví dobře asistent trenéra Zlína Lukáš Motal.

Ševci na Mikulovsku hned čtyřikrát orazítkovali konstrukci branky. V první půli mířil do břevna Machalík s Poznarem, po změně stran Číž ve skluzu trefil tyč a v nastaveném čase Červinka po rohu Švacha mířil zase do břevna.

„Na zakončení budeme teprve pracovat. Ještě před sebou máme měsíc na to, abychom to vypilovali,“ zůstává v klidu Motal.

Zlíňané vstoupí do druholigové sezony 20. července zápasem v Líšni. Ze sobotního duelu ale moc čerpat nebudou. „Že bychom si z toho něco měli vzít? To ne! Mistrovský duel bude úplně jiný,“ tuší Motal. „Sestavy budou zcela odlišné,“ předpokládá.

Bartošák: Škoda, že jsme nedali žádný gól. Byli jsme lepší. Co říká na Poznara?

Ševci nastoupili do úvodního přípravného utkání i s navrátilcem Poznarem, v základní sestavě byla i druhá letní posila Machalík z Kroměříže, který vedl hosty coby kapitán.

„David je živý, levák, dobře zahrává standardní situace. Stejně jako Pozny bude pro nás posilou,“ nepochybuje. „Tomáš je zkušený hráč, má toho spoustu za sebou, hlavně dokáže dát gól,“ vyzdvihuje.

Šanci proti Líšni dostali i hráči z juniorky. Kromě Slouka hrál od první minuty také Ovesný, po změně stran se do hry zapojili i Hönig, Hartman, Červinka a Zábojník.

„Kádr se teprve tvoří. Další hráči ještě přijdou, ale mladí kluci ukázali, že mají chuť na sobě pracovat,“ těší Motala.

Tři břevna, jedna tyč, žádný gól. Ševci na úvod přípravy remizovali s Líšní

Naopak první duel vynechali nejen borci ze zahraničí, ale i Dostál, Kolář, Čelůstka, Tkáč, Fantiš nebo Žák. Otázka je, kdo z nich podepíše novou smlouvu a kdo odejde jinam.

Každopádně ty, co ve Zlíně zůstanou, čeká v příštím týdnu tvrdá dřina. Ševci budou zase trénovat dvoufázově, čekají je další kilometry běhání. „Kluci jsou na to zvyklí. Vědí, že je to potřeba,“ dodává.

Druhý duel sehrají Zlíňané v sobotu 29. června v Luhačovicích proti Vyškovu. Začíná se v 10.30.