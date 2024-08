Pražany sejmul hned v 7. minutě, kdy balon zatloukl do sítě hlavou po přesném centru Kopečného. Byla to vítězná trefa, jubilejní osmdesátá pro nejlepšího střelce zlínské klubové historie.

„Jsem spokojený s výsledkem i gólem. I když hra nebyla třeba tolik přesvědčivá, ukázali jsme týmový charakter. Vyhrát dvakrát v jednom týdnu doma není vůbec snadné, my jsme to ale zvládli,“ radoval se zkušený pětatřicetiletý forvard.

Po dalším vydřeném triumfu 1:0 ocenil nejen výkon soupeře, ale vyzdvihl především brankáře Dostála.

Oddechl jste si po vstřelené brance?

Radši bych ty góly dával v lize, ale za branku jsem samozřejmě rád. Mně je ale jedno, kdo góly dává. Chceme výsledky, body. Víme, jak moc je druhá liga vyrovnaná. Musím velmi pochválit Žižkov. Soupeř má sympatické, charakterové mužstvo. Hrál dobrý fotbal. Hosté se mi líbili. O spoustu z nich ještě uslyšíme.

| Video: Youtube

Šance jste jim ale vlastními chybami nabízeli sami, že?

Jednoznačně. V zápase jsme udělali několik velkých chyb, které se nesmí stávat. Kluky ale podpoříme. Vyzdvihnout musím brankáře Dostála. Já ho teďka zbožňuju. Je neuvěřitelné, jakou teď má formu. Je jistý, všechno chytá. Jsem až konsternovaný z toho, co teď v bráně předvádí.

Nemůžete o něj ještě přijít?

Těžko říct. Já se ale nedivím, že má nabídky. Už v minulé sezoně předváděl super výkony, ve kterých teď pokračuje. Jsem sice nyní v euforii, ale tvrdím, že nyní má na to, aby chytal za jeden ze tří top českých ligových týmů. I na tréninku je mu těžké dát gól, má fakt skvělou formu. Musím ho pochválit. Mám za něj velkou radost.

Vraťme se k vám. Popište gól?

Milda Kopec dal krásný centr. Obránce jsem měl dobře na ruce a míč mi přistál na hlavě. Soustředil jsem se, abych to trefil. Hezká akce, ale budu k sobě i kritický. Pak už jsem tam neměl dobrý pohyb. Vuki s Kopcem tam na pravé straně chodili, dávali centry. Kdybych přidal druhý gól, mohli jsme mít klid. Na tomto musím ještě zapracovat. Branek mohlo být víc.

Bylo cítit, že jste hráli v pondělí a teď v pátek?

Člověk si to nechce připustit, ale zápasy jdou v rychlém sledu. Utkání jsou těžké, terén tady ve Zlíně náročný. Poslední dva zápasy jsme odehráli v podobné sestavě, moc jsme nerotovali. Pochválit ale musím i kluky z lavičky, že to vždycky oživí. Třeba Didi (Didiba – pozn. red.). Pracujeme jako mančaft. Máme nějakou strategii, fungujeme jako celek.

Zatím se vám daří. Čekal jste to?

Máme nějakou auru. Z týmu cítím soudržnost, máme dobrou partu. Samozřejmě je to i podpořeno výsledky, ale i trenéři do toho dávají srdce, emoce. Jsem pozitivní, ale nesmím to zakřiknout. Víme, že nic nepřijde samo. Ani výkon s Žižkovem nebyl nijak přesvědčivý, soupeř mohl naše chyby potrestat.

Po pěti kolech jste první. Máte 13 bodů a skóre 4:0. O čem to vypovídá?

Je vidět, že v útočné fázi nemají týmy takovou kvalitu jako ligová mužstva. Je jasné, že kdyby přijela Sparta nebo Mladá Boleslav, chyby potrestá, prohrajeme 0:3 nebo 1:3 a jdeme domů. Hru přizpůsobujeme i našemu terénu. Dobře bráníme, máme štěstí a dotáhneme to na 1:0. Výsledky vypovídají o tom, že soutěž je o kus níž než první liga.

A po fyzické stránce?

Po běžecké stránce je to podobné. Máme GPS vesty, které nám měří data. Když to srovnám s první českou nebo slovenskou ligou, tak je to takřka stejné. V nejvyšší soutěži ale rozhoduje individuální kvalita, vyzrálost.

Přijde s lepším terénem více fotbalovosti?

Do sezony jsme chtěli dobře vstoupit, což se nám povedlo. Věřím, že s výsledky a body nám naroste sebevědomí a přijde i lepší hra. V zápase s Žižkovem jsem hlavně v prvním poločase viděl dobré pasáže, hezké akce. Myslím, že naše hra má vzestupnout tendenci.

Kdo je nyní vaším hlavním konkurentem?

Soupeři jsou dost podobní. Favorité, kteří byli jmenováni před sezonou, se budou zvedat. Nejde jen o Brno, ale i Táborsko nebo Opavu. Díváme se hlavně na sebe. Soutěž je vyrovnaná, nečitelná. Nahoře je Chrudim, která má pro nás neznámé mužstvo. Varnsdorf vyhraje na Zbrojovce 6:1…Musíme být neustále obezřetní a na každého souepře se důkladně připravit, jak tomu bylo doposud. Víme, že druhá liga je vyrovnaná a těžká.