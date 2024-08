Je ale pravděpodobné, že se bude hrát jindy, protože už v pátek 23. srpna mají ševci na programu druholigový domácí zápas se Slavií B.

Trenér Bronislav Červenka soupeře zná ze svého působení v MSFL. „V Hranicích je hezký stadion s umělým osvětlením, nádherné hřiště. Vím, že po sestupu do divize skládali v létě nový tým. Dost hráčů jim odešlo, další kluky přivedli. Pro diváky to může být pohledný a zajímavý zápas. Nebude to pro nás rozhodně jednoduché utkání, ale je jasné, že naší povinností je vyhrát a postoupit do druhého kola,“ říká Červenka.

Hranice ve 2. předkole MOL Cupu vyřadily Všechovice, výhru 2:1 jim vystřelil v poslední minutě Jan Cagaš. Do divizní sezony vstoupily domácí remízou 1:1 s Baťovem.

V zápase představily i dvě letní posily. Do základu naskočil 26letý křídelník Jiří Kiška.

Kiška na jaře naskočil do devíti druholigových utkání za Kroměříž, odkud přišel ze Zlínska. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU okusil i v dresu Prostějova a jinak nasbíral 139 startů v MSFL převážně v dresu Otrokovic, kde křídelník platil za lídra ofenzivy a nasázel 29 gólů.

Druhou akvizicí je 21letý nigerijský záložník na hostování z Líšně Lateef Olawunmi. Minulou sezonu strávil v divizních Vítkovicích, kde ve 26 zápasech dal tři góly.

„Hranice omladily tým, v kádru mají šikovné kluky. Mančaft mají slušně poskládaný. My musíme být obezřetní, pozorní a dobře nachystaní,“ dodává Červenka.