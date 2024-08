„Pocity jsou jenom dobré. Hlavní je, že jsme vyhráli. Gól už je jenom taková třešinka,“ říká skromně zkušený osmadvacetiletý středopolař.

Na kolik jej první trefa ve Zlíně vyjde netuší, na přesnou částku se zeptá kapitána Simerského, jenž je zároveň pokladník.

Za takovou branku ale zaplatí rád. I když nebyla vítězná, ševcům přinesla vedení, tři body.

„Byla to taková polorybička. Myslel jsem si, že to bude mí Kača (Tkáč – pozn. red.). Naštěstí na míč nedosáhl a já se už jenom snažil trefit bránu. Naštěstí to tam padlo,“ radoval se.

I když šli Zlíňané do šatny za stavu 1:0, hned po nástupu do druhé půle inkasovali branku na 1:1. „Nevím, jestli jsme byli hlavami ještě v šatně, ale hlavní bylo, že jsme na obdržený gól správně zareagovali a dali hned na 2:1, což nás uklidnilo,“ říká.

Ševcům vrátil vedení po chybě domácího brankáře Spilky Tkáč, který pak svým druhým gólem v zápase pečetil triumf Moravanů.

Zlíňané si výhry ve Vlašimi vážili, na stadionu v Kollárově ulici se žádnému z týmů nehraje lehce, i lídr soutěže se ve vedru pořádně nadřel.

„Vlašim hraje po zemi, dobrý fotbal. V sestavě má mladé a běhavé kluky, těžko se brání. Síly rychle ubývaly. Kór, když proti nám stál tak kombinačně zdatný soupeř, ale zvládli jsme to. Až na určité pasáže, kdy měl soupeř slibné šance, to bylo dobré. Vyhráli jsme zaslouženě,“ míní bývalý záložník Slovácka, Líšně, Znojma či Kroměříže.

Zlín tak v Chance Národní Lize zůstává jediným neporaženým týmem. V šesti zápasech hned pětkrát vyhrál, body ztratil pouze v prvním kole, kdy remizoval v Líšni.

„Máme nějakou sérii, kterou chceme udržet co nejdéle. Snad budeme bodovat i příště doma proti Slavii B,“ přeje si Machalík.

I když jsou ševci první, hráči tabulku nesledují. „Vím, že když takto vyhráváme, asi budeme někde nahoře,“ vtipkuje středopolař.

Červenkův tým ve Vlašimi nerozhodila ani inkasovaná branka. Po sestupu z nejvyšší soutěže obdrželi gól vůbec poprvé. „Možná to mrzí, ale hlavní je výhra, kterou jsme urvali,“ ví dobře.