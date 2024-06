Největší část kariéry strávil ve Slovácku, kde prošel mládeží, dostal se až do ligy. Teď bude záložník David Machalík nosit dres krajského rivala. Šikovný levonohý středopolař se dohodl na angažmá ve Zlíně, kam přišel z Kroměříže. S ševci už trénuje, po Tomáši Poznarovi se stal druhou letní posilou.

Fotbalisté Zlína zahájili přípravu na novou sezonu ve druhé lize | Video: Libor Kopl

„Dojmy jsou jenom pozitivní. Zlín vnímám jako prvoligový klub. Jsem rád, že mi dal šanci, abych ještě něco v kariéře dokázal. Náš cíl je jasný, chceme se co nejrychleji vrátit do první ligy,“ říká Machalík.

Rodák z Bystřice pod Lopeníkem rozšířil početnou enklávu fotbalistů, kteří prošli největšími kluby v kraji. Stejně jako třeba Malár, Činčala, Bužek, Šmahaj, Slončík či Blaha a mnoho dalších si tak zahraje za Slovácko i za Zlín.

„Pro někoho to může být zvláštní, já to tak ale neberu,“ tvrdí. „Rivalitu samozřejmě vnímám. Dřív, když jsme proti sobě hrávali v lize, bylo derby něco zvláštního. Žily tím oba kluby, celý kraj. I my s kluky se na to těšili. Tím, že jsem ale ze Slovácka nějakou dobu pryč a do Zlína nejdu přímo, nějakých negativních reakcí se neobávám,“ přidává.

Šikovný středopolař ve třech ligových sezonách odehrál za Slovácko 45 utkání, ve kterých neskóroval, připsal si jenom dvě asistence.

I kvůli neshodám s vedením klubu z Uherského Hradiště putoval po hostováních. Hrál ve Znojmě, Třinci, Blansku a v Líšni, odkud se v zimě přesunul do Kroměříže.

V dresu Hanácké Slavie odehrál na jaře ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE čtrnáct utkání, připsal si gól, sestupu Kroměříže do MSFL ale nezabránil.

„Samozřejmě mě to mrzelo. Teď jsem ale ve Zlíně, kterému chci pomoct k návratu do ligy,“ říká.

Na Letnou jej zlákal trenér Červenka. „Jsem rád, že mě oslovil. Dal mi šanci a věří mi. Teď budu muset dokázat, že mám na to, abych byl v základní sestavě a hrál,“ uvedl.

Výhodou je, že druhou ligu dlouho hrál, dobře ji zná. „Vím, jaká je, co obnáší. Můžu pomoct,“ věří.

Za sebou má teprve pár tréninků. „Příprava je náročná, nikdo ji nemá rád, ale k fotbalu ale patří,“ ví dobře.

V létě dril snáší lépe než v zimě, kdy je brzy tma a teploty i přes den občas klesnou i pod nulu. „Je to taková smutné,“ poznamenal.

Ani ve vedru na sluníčku není o co stát, přesto se tvrdé dávky koušou snáz.

Machalík se zatím sžívá s prostředím na Letné i na Vršavě, poznává spoluhráče i lidi z klubu.

„Nechci snižovat zázemí Kroměříže, kde to bylo na dobré úrovni, ale Zlín je na tom ještě lépe,“ srovnává.

V Baťově městě jej vítali hlavně Filip Žák s Jakubem Černínem. S urostlým stoperem při angažmá v Líšni dokonce bydlel.

„Zlín je krásné město. Abych nemusel neustále dojíždět, najdeme si tady s přítelkyní bydlení,“ říká.

Zápasovou premiéru si odbyde v sobotu dopoledne na hřišti Sedlece u Mikulova, kde Zlíňané vyzvou Líšeň.

Tvořivého leváka tak hned na úvod čeká zápas proti bývalému klubu.

„Proti Líšni už jsem si zahrál za Kroměříž, ale i tak to bude pro mě něco speciálního. Mám tam pořád plno kamarádů, známých. Doufám, že to dobře dopadne,“ přeje si.