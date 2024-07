Naskočil do generálky až ve druhém poločase, přesto byl ze všech zlínských fotbalistů nejvíce vidět. Záložník David Machalík si svým výkonem v Generali Areně proti Austrii Vídeň (0:1) řekl o základní sestavu pro úvodní druholigový duel na hřišti Líšně, kde v minulosti působil.

„Bude to pro mě speciální zápas. Mám tam hodně kamarádů. Věřím, že to zvládneme a vyhrajeme,“ uvedla osmadvacetiletá posila ševců.

Zlíňané přišli v posledním přípravném duelu o letní neporazitelnost. Po třech remízách a výhře nad polským týmem Podbeskidzie Bielsko-Biała nestačili na Austrii Vídeň, v moderní aréně je srazila dorážka Fitze po neproměněné penaltě v 10. minutě.

„Každá prohra mrzí. Hráli jsme ale proti kvalitnímu soupeři, který byl silný na míči. Snažili jsme se mu po celý zápas vzdorovat. Někdy to šlo hůř, jindy lépe, ale celkově to od nás nebylo špatné. Nemáme se za co stydět,“ ví dobře Machalík.

Účastník Konferenční ligy, kterého čeká předkolo s finským Ilvesem Tampere, demonstroval svoji sílu hlavně v úvodu střetnutí, kdy ševce přehrával. Nebýt zákroků brankáře Dostála, mohli ševci inkasovat víc než jednu branku.

„Austria prokázala svoji kvalitu. Oprávněně hraje poháry. Domácí nastoupili kompletní, se všemi oporami. Na začátku jsme nebyli schopní reagovat, postupem času jsme se ale zlepšili a až do vyloučení byli rovnocenným soupeřem,“ míní.

Moravané ve druhé půli dokonce sahali po vyrovnání. Ani jim příliš nevadilo, že závěrečných dvacet minut dohrávali v deseti bez vyloučeného Natchkebiu.

„Škoda červené karty. Nebyla za faul, ale za řeči a simulovaní. I to se však stává. Hlavně, aby se to neopakovalo v lize,“ doufá Machalík.

Ševci i tak mohli skóre srovnat. V největší šanci hlavičkoval kapitán Simerský těsně vedle.

| Video: Youtube

Už předtím Zlíňané zahrozili, Natchkebia s Machalíkem své příležitosti nevyužili, v první půli se do slibné šance dostali i Poznar s Didibou.

„Nějaké akce tam byly povedené,“ souhlasí Machalík. „Škoda, že jsme žádnou z nich nedotáhli do gólu,“ posteskl si.

Červenkův tým si i přes těsnou prohru generálku užil. Duel se totiž hrál v parádní kulise hlavního stadionu s kapacitou sedmnáct tisíc diváků. I když v areně v sobotu dopoledne nebyly ani tři stovky příznivců, odvezli si Zlíňané zajímavý zážitek.

„Stadion byl nádherný, hřiště výborné. Byla radost tady hrát,“ tvrdí bývalý záložník Slovácka, Znojma, Líšně či Kroměříže.

Ševci sobotním zápasem zakončili krátké herní soustředění, které od středy absolvovali na Břeclavsku. „Věnovali jsme se hlavně taktickým věcem. Tréninky byly méně náročné, objem už máme za sebou. Hlavně jsme se chtěli naladit na ligu. Snad se nám to povedlo,“ doufá.