Očekávaný postup do druhého kola celostátního poháru ševcům v úvodní dvacetiminutovce vystřelili Tomáš Poznar s Jakubem Černínem, za domácí ještě v první půli snižoval Adam Jasenský.

„Splnili jsme povinnost. Hranice si až na gól žádnou další šanci nevytvořily. Brankář Rakovan neměl ve druhém poločase žádný zákrok,“ říká asistent trenéra Zlína Lukáš Motal.

I když favorit nepustil soupeře do nějakého extra zakončení, klid rozhodně neměl. Hranice bojovaly, o senzaci a postup se rvaly až do konce.

„Jednoduché to nebylo, ale to není žádné pohárové utkání. Pokud soupeři z nižší soutěže neodskočíte na rozdíl tří nebo čtyř branek, vždycky je to složité,“ ví dobře Motal.

Zlíňané přitom měli utkání skvěle rozehrané. V 19. minutě po brankách Poznara a stopera Černína vedli 2:0 a vypadalo to na jasnou záležitost. Jenže před přestávkou se parádně trefil domácí středopolař Jasenský a ševci znejistěli.

„V prvním poločase jsme drželi míč a vytvořili si nějaké šance. Z nich jsme dali dva góly. Soupeř se pak ale dostal jednou k naší bráně a krásnou střelou snížil. Po vstřelené brance se nadechl a vycítil šanci,“ líčí Motal.

Ševci sice drželi protivníka daleko od Rakovana, sami už ale taky moc nebezpeční nebyli.

„Ve druhé půlce se z naší hry vytratila kvalita směrem dopředu,“ uznává Červenkův asistent.

„Kluci se snažili, nějaké centry tam lítaly, byli jsme ale netrpěliví a strašně nepřesní. Už to z naší strany bylo takové rozhárané. Moc jsme se tam nedostali a nedali třetí uklidňující gól. Proto soupeř cítil šanci a makal až do konce,“ přidává.

| Video: Youtube

Favorit už vedení 2:1 uhájil a v klidu se může chystat na nedělní druholigový duel v Brně na Srbské proti trápící se Zbrojovce.

Zajímavé je, že trenéři Zlína před víkendovým šlágrem pošetřili pouze brankáře Dostála, další opory šly normálně do akce.

„Tím, že nám odpadlo utkání se Slavií, nastoupili jsme v plné sestavě. Neměli jsme důvod nechat někoho odpočívat. Navíc kluci, co jsou v širším kádru, hráli v neděli za béčko těžké utkání proti Kroměříži,“ připomíná.

Fotbalisté SK Hranice v utkání MOL Cupu proti FC Zlín. Největší šance Zlína ve 2. poločase | Video: Deník/Ivan Němeček