„Ve druhé půli to byl od našich kluků herně i takticky naprosto vyspělý výkon. Bylo tam víc hry, brejků. Zasloužené vítězství,“ nepochybuje hostující trenér Bronislav Červenka.

Jeho tým po jarním sestupu z nejvyšší soutěže potvrzuje roli největšího favorita soutěže. Proti Ostravě se ale pořádně nadřel.

„Nebylo to jednoduché, protože Baník poslal z áčka všechno, co mohl. Bylo to poprvé, co za ně hrálo snad sedm nebo osm hráčů, což předtím nebylo. Nečekal jsem, že by tým mohli posílit v takovém počtu, ale kluci si s tím poradili velmi dobře,“ oceňuje Červenka.

„Prakticky jsme eliminovali mírný tlak soupeře, kterého jsme nepustili do žádné vyložené šance,“ těší kouče.

Zlíňané toho měli o něco víc. Na konci první půle hlavičkoval Kopečný ve vyložené pozici nad, po změně stran zblízka dorážel Poznar, ale Gergela ho vychytal.

„Potkaly se dva kvalitní týmy. Jsem spokojený, jak to kluci zvládli. Dostál neměl těžký zákrok,“ uvedl.

Vyrovnaný duel rozhodl až v 71. minutě Vukadinovič, který proměnil třetí pokutový kop v sezoně.

„Není jednoduché za tohoto stavu udržet nervy. Vuki to ale kopl velmi ostře, k tyči,“ chválil hrdinu střetnutí.

Ševci pošesté zvítězili o jediný gól a dál vládnou druhé lize.

Naopak ostravská rezerva prohrála popáté za sebou a ve vyrovnaném spodku tabulky jí patří předposlední místo.

| Video: Youtube

Nedělní duel poznamenalo zranění hostujícího kapitána Simerského. Zkušený zadák dostal ránu rukou do obličeje a s krvavým poraněným musel střídat.

„Bylo to nepříjemné, citelný zásah do sestavy, protože obrana do té doby fungovala velmi dobře. Byl to nechtěný zákrok, který rozhodčí přešel bez potrestání, protože ho neviděl. Jelikož tu není VAR, tak to chápu,“ prohlásil.

Simerský má po nepříjemném úderu zřejmě zlomený nos. „Tekla mu z něj krev, nešlo to ale zastavit. I když jsme chvíli čekali, museli jsme to ho vystřídat. Snad to bude dobré,“ věří.

Šanci dostal uzdravený stoper Kolář, který zatím hrál hlavně za béčko. Jen proti Zbrojovce nastoupil na minutu. „Neměl to jednoduché, protože na něm byla vidět jisté nervozita a nerozehranost. Na to, že ale dlouho nehrál, tak to zvládl velmi dobře,“ chválil středního obránce.

Ještě více minut Kolář zřejmě dostane ve středu v Tasovicích, kde Zlíňany čeká duel 2. kola MOL Cupu.

Trenér Červenka se ale o rotaci hráčů nechtěl bavit. „Je to naše interní věc. Nechám si to pro sebe,“ řekl jen.

Nic podcenit ale nechce. Dobře ví, že ševce na Znojemsku nečeká příjemná procházka vinohradem. „Tasovice jsou nepříjemný soupeř s malým hřištěm. Nebude to nic jednoduchého. My se na utkání stejně jako na Spartu B perfektně připravíme. Naším úkolem jsou dvě výhry, byť oba zápasy budou velmi těžké,“ tuší.