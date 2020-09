Tkadlec vytvořil stoperskou trojici s Michalem Jeřábkem a Ondřejem Ševčíkem. „Dostali jsme v obou zápasech góly, ale zatím tam není žádný problém a věřím, že jak spolu budeme hrát delší dobu, chyby vychytáme. Mně varianta se třemi stopery vyhovuje, hráli jsme tak už v přípravě ve Zlíně, takže jsem věděl, co obnáší,“ poznamenal mladý zadák, jenž patří právě prvoligovému celku z města Tomáše Bati, za který si ale start v nejvyšší soutěži dosud nepřipsal.

V Líšni ovšem dostává dobrou šanci vypilovat své dovednosti a říct si o angažmá mezi smetánkou. Líšeň ostatně na úvod druholigového ročníku naznačila, že se hodlá pohybovat v horní polovině tabulky. V prvním kole si poradila 3:2 s Třincem a ve druhém přehrála Blansko v derby 4:1. „Výsledkově i herně nám první dva zápasy vyšly. Zatím se mi v Líšni dost líbí. Kabina je super, stejně se mi zamlouvá i zázemí klubu, takže panuje úplná spokojenost,“ vyhlásil Tkadlec.

I přes stoprocentní bodový zisk svého týmu ovšem zůstává nohama pevně na zemi. „Musíme zůstat v klidu. První dva zápasy vyšly, ale liga je hrozně vyrovnaná a každý může porazit každého,“ varoval Tkadlec.

S druhou ligou se poprvé setkal v jarní části minulé sezony, kdy hostoval v Sokolově. Západočeský tým, který měl jasno o sestupu už před startem druhé poloviny sezony kvůli odchodu sponzora, se statečně až do posledního kola rval o příčky mimo sestup, nakonec ovšem skončil předposlední patnáctý. „Myslím, že osobně i týmově nám půlrok přesto vyšel. Okusil jsem druhou ligu, takže tuto zkušenost hodnotím jenom kladně,“ uvedl Tkadlec.

Do Líšně se na hostování vydal i díky dobrým referencím od jiného zlínského hráče Ondřeje Bača, jenž si v klubu z východu Brna rovněž zahrál. „Řešili jsme to a slyšel jsem na Líšeň jenom samou chválu. Jemu tu angažmá vyšlo,“ poukázal Tkadlec na osud Bača, jenž si i díky půlroku na východě Brna řekl o přestup do nejvyšší rumunské soutěže, kde obléká dres týmu Gaz Metan.

V sobotu od pěti hodin odpoledne čeká na Tkadlece a jeho spoluhráče Varnsdorf, jenž z úvodních dvou kol vytěžil čtyři body za bezbrankovou remízu v Ústí nad Labem a vítězství 1:0 s Třincem. „Varnsdorf nedostal zatím ani gól, takže bude hodně složité dostat se do šancí. Když už nějaká bude, musíme ji stoprocentně proměnit,“ dodal Tkadlec.