Ševci vyrazí do Prostějova v dobré náladě a povzbuzení domácí výhrou nad silným Táborskem.

Z úvodních dvou duelů vytěžili slušné čtyři body, ke kterým jim stačila jediná trefa Davida Tkáče. Zlíňané se na začátku sezony mohou opřít o důslednou obranu a brankáře Dostála, který ještě neinkasoval.

Tým po letní pauze sužuje pouze rozrůstající se marodka. Po disciplinárním trestu se sice vrací Reiter, poslední zápas ale kvůli svalovým problémům nedohráli Natchkebia s Nombilem. Borci ze zahraničí se tak přidali k Buchvaldkovi, Kolářovi a Didibovi, kteří vynechali minulý duel.

„Bobtnající marodka je blbá a nepříjemná. Snad budou kluci do dvou či tří dnů v pořádku a do Prostějova pojedeme se slušným počtem hráčů. Pokud se neuzdraví, bude to pro nás komplikace, se kterou si musíme poradit. Na střídání totiž máme jenom mladé kluky, kterým chybí zkušenosti. Možná teď přišel čas dát jim šanci,“ říká trenér Zlína Bronislav Červenka.

Ani v Prostějově nečeká favorita nic jednoduchého. Hanáci se sice v minulé sezoně až do posledního kola zachraňovali, nakonec skončili dvanáctí, ale letošní sezonu odstartovali poměrně slušně, když ze dvou venkovních utkání vytěžili dva body. Nejprve remizovali ve Vyškově 1:1, o víkendu hráli nerozhodně i se Sigmou Olomouc B. Derby na Andrově stadionu skončilo bez branek.

Kádr Prostějova doznal v letní pauze spousty změn. Pryč jsou Štěrba, Rudzan, Mucha, Jamiu, Šimek, Bednár, Malec, Mach, Gabriš či Jaroň.

Trenér Radim Kučera naopak přivítal hned jedenáct nových tváří. Osm hráčů přišlo na přestup, tři na hostování.

Výraznou osobnost na hřiště i do kabiny získalo vedení 1. SK Prostějov v podobě Martina Šinděláře. Třiatřicetiletý stoper s bohatými zkušenostmi se do českých soutěží vrací po dvouletém působení na Slovensku.

Z Karviné dorazili brankář Vladimír Neuman, obránce Marek Bielan a brazilský zadák Kauan Carneiro Da Silva,

Dalšími novými tvářemi jsou Lukáš Lahodný, Radek Lehovec a Tomáš Jedlička. V MSFL působili Anwar Imider (Frýdek-Místek) a Martin Vybíral (Uničov).

Fanouškům Zlína jsou velmi dobře známí hlavně Lukáš Hrdlička a Filip Žák. Oba totiž působili v Baťově městě, nyní se postaví ševcům, jejichž dres předtím nosili.

Trenér Kučera má k dispozici nového kondičního trenéra Tomáše Oslizla ze Sigmy Olomouc, novým marketingovým ředitelem klubu se stal Tomáš Machálek.

Prostějov se může pochlubit novou hlavní tribunou, osvětlením a vyhřívaným trávníkem.