U týmu působí dva roky. Za tu dobu hráče poznal, ví, co umějí. Jenom to z nich dostat nebude úplně jednoduché, o čem se nedávno přesvědčili mnohem zkušenější kolegové Petržela, Pivarník nebo Csaplár.

Právě po jeho pondělním odvolání povýšil otrokovický rodák z pozice asistenta na hlavního kouče. Stalo se mu to už podruhé. Ševce už dočasně vedl na konci dubna po devátém místě v základní části minulé ligové sezony a v nadstavbové skupině o postup do předkola Evropské ligy s týmem přešel přes Olomouc do finále, v němž Fastav nestačil na Mladou Boleslav. Právě proti Středočechům si aktuálně nejmladší kouč FORTUNA:LIGY

„Nejsme v úplně komfortní zóně, hlavně co se týká výsledků a hlavně bodů. Čeká nás teďka spousta práce. Já si plně uvědomuji to, že zodpovědnost je veliká. Nejen vůči hráčům a vedení, ale vůči celému klubu,“ říká sedmatřicetiletý Kameník.

Berete to jakou druhou velkou šanci v trenérské kariéře?

Je to další posun. V nadstavbové části se to původně považovalo za záskok, pak se situace trochu změnila, ale pořád to bylo tak, že Zlín bude hledat zkušenějšího trenéra. V této situaci je to trochu jiné. Cítím, že jsem dostal důvěru. Na druhé straně si plně uvědomuji to, že v této branži není možné nikomu nic zaručit. Může se stát, že věci nepůjdou podle našich představ a pak už je to zase na někom jiném.

Jak jste přijal zprávu o povýšení do pozice hlavního trenéra?

Situace po zápase v Ostravě nebyla úplně příjemná. To je první věc, která je potřeba říct. Po utkání začaly v médiích prosakovat informace o případné výměně. Noviny jsem četl, vnímal jsem to. Ale nevěnoval jsem tomu nějakou extra pozornost. Ve finále rozhodnutí vedení přišlo v pondělí. Bezprostředně po tom jsme si s vedením chvíli sedli a byla mi ta pozice nabídnuta. Já jsem to přijal s nějakým respektem k situaci, která ve Zlíně je.

Je ta situace jiná než na konci dubna, kdy jste tým převzal po Romanu Pivarníkovi?

Situace na konci minulé sezony pro nás byla mnohem komfortnější. Do dvojutkání s Olomouci jsme nevstupovali v roli favorita, ale spíš týmu, který může překvapit, což se nám i podařilo. Vyšel nám pak i domácí zápas s Mladou Boleslaví, odveta nám ale herně ani výsledkově nevyšla. Tehdy jsme do toho s celým realizačním týmem vstupovali v jiné situaci. Ta současná je mnohem složitější, méně komfortní. Asi je potřeba trošku větší zásah do taktických věcí, do týmu. Vede nás k tomu to, že nedáváme branky a laciné góly dostáváme. Právě to bude předmětem diskuze s hráči a hlavně tréninků, na kterých se na to musíme zaměřit. Víme, že abychom se vyhnuli skupině o udržení, musíme uhrát nějakých šestatřicet bodů. Situace příznivá není.

Změnit se dá přístup a zodpovědnost hráčů

Dá se něco razantně změnit za necelé dva týdny, které zbývají do dalšího mistrovského zápasu?

Razantní změna třeba ohledně taktiky je složitá, protože na to nemáme žádný přípravný zápas s jiným týmem. Budeme si muset vystačit v rámci svých podmínek. Odehrajeme modelové utkání. Změna musí být hlavně v myšlení hráčů, protože v některých situacích jsme se nechovali úplně zodpovědně. Nemůžeme inkasovat tak laciné branky. Změnit se dá přístup a zodpovědnost hráčů. Až utkání ukáže, zda se nám to v krátké době podaří nebo nikoliv.

Generální ředitel Grygera mluvil o zjednodušení hry a poctivé defenzivě. Asi to vidíte podobně, ne?

Musíme to postavit opravdu na defenzivě, abychom byli schopní odehrát utkání s čistým štítem a abychom bodovali. Každý bod je v naší situaci dobrý. A pokud nedostaneme branku, vždycky něco získáme. Ale já věřím, že i do ofenzivy jsme schopní mít kvalitu. Cesta přes divoké výsledky ale nevede.

Na co se zaměříte v reprezentační přestávce?

První týden je vždycky takový specifický, zaměřený na kondici. Pak už najedeme na zápasový režim a budeme se připravovat na Mladou Boleslav, která je velmi obtížným soupeřem.

Mladá Boleslav je vám asi souzená, že?

Asi jo. Navíc jsme ji dostali i v poháru. Je to soupeř, se kterým hrajeme v poslední době nejčastěji. Bohužel ve vzájemném souboji nemůžeme využít Wágnera a Maška. Ale to e dané.

V čem jsou Středočeši tak silní?

Tým je delší dobu spolu, dokáže si vyhovět. V Mladé Boleslavi dali dohromady výbornou útočnou dvojici, možná nejlepší v lize, která se skvěle doplňuje. Komličenko i Mešanovič jsou jinými typy fotbalistů, ale oba jsou góloví. Nedávno odepisovaný Matějovský je možná nejlepší střední záložník v lize. Hru tam řídí. Navíc v Boleslavi dokázali najít stoperskou dvojici, krajní hráče. Nečeká nás nic jednoduchého.

Csaplárův náhled na fotbal je specifický

Pokusíte se překopat základní sestavu?

Trošku jsme limitovaní absencemi. Taky jsme si ale vědomí toho, že každá změna může přinést komplikaci. Můžeme doplatit na nesehranost, horší komunikaci. V tomhle jsou ve výhodě stabilizované týmy, které jsou delší dobu pospolu. Pravidelně se jim v sestavě točí deset až čtrnáct hráčů. Najedou na nějakou vlnu a hrají. To se nám v poslední době úplně nepodařilo. Navíc jsme měnili rozestavení. V tomto ohledu situace není úplně příznivá. Ale je to na nás, na trenérech, abychom si s tím poradili a abychom to vyřešili.

Vy jste zastáncem nějakého systému, kterému věříte a ten za žádných okolností neměníte?

Věřím rozestavení, ve kterém budeme hrát. Na druhé straně si myslím, že pokud je tým dostatečně variabilní přejít na jiné rozestavení, tak to pro něj může být výhoda a pro soupeře nevýhoda. Alespoň nebudeme tolik čitelní. V tomto ohledu nás s realizačním týmem čeká nějaké diskuze.

Realizační tým doplnil Petr Slončík. Kdo jeho návrat do Zlína inicializoval?

Vzniklo to z diskuzí se Zdeňkem Grygerou. V pondělí jsme si na chvilku sedli a pobavili se o některých jménech. A shodli jsme se třeba i právě na Petru Slončíkovi. Já jsem moc rád, že sem přijde a že nás doplní. Známe se delší dobu. Často jsme si volávali. Byli jsme v kontaktu.

Ve Zlíně jste zažil pět hlavních trenérů. Jaký byl Josef Csaplár?

Rozdělil bych to na dvě složky. Jedna je lidská, normální a společenská. V tomhle ohledu to fungovalo velmi dobře. Po lidské stránce jsme si tady sedli a dokázali vyjít si vstříc. Je nutné říct, že se k nám trenér choval velmi dobře. Spolupráce byla velmi dobrá. Co se týká sportovní stránky, tam bylo vidět, že jeho náhled na fotbal je trošku jiný. Je specifický. Hodně důvěřuje hráčům a schopnosti týmu, který by měl herně dominovat a zvládat zápasy svojí vlastní kvalitou. Do každého zápasu jde s tím, že jeho tým bude dominantní. Bude kombinovat a zaskočí soupeře svojí aktivitou a tím se bude prosazovat. V tomhle odhledu je to to určitě svým způsobem specifické. Vždycky záleží na tom, jestli se ty jeho představy podaří realizovat a zda přesvědčí tým o správnosti jeho myšlenek.