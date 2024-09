Vukadinovič v 71. minutě potrestal nakopnutí Tkáče, kterého fauloval brankář Gergela.

„Poděkovat musím Poznymu, že mě nechal kopat. Jsme určení oba, on jako starší mi to přenechal,“ líčil hrdina nedělního střetnutí.

Rodák z Bělehradu nemá dopředu vybrané místo. Vždycky se podívá na gólmana, rozhoduje se až na poslední chvíli. „Postavím si balon a snažím se zklidnit. Zatím se mi to daří proměňovat. Je hlavní, že získáváme body, daří se nám,“ těší Vukadinoviče.

Ševci se ve vítkovické aréně nadřeli. V nezáživném střetnutí to zase pečlivě odbránili a ve druhé půli potrestali snad jediné zaváhání protivníka.

„Bylo to bojovné utkání,“ souhlasí Vukadinovič. „Musíme ale brát v potaz to, že Baník měl snad celou jedenáctku z áčka. Sice jsou to mladí, ale šikovní kluci. Tím, že se to hrálo dopoledne, to bylo takové nezáživné. Samý souboj, samý faul. Pracovali jsme ale dobře, domácí jsme do ničeho nepustili, což byl základ úspěchu,“ myslí si.

Ostravě k bodům nepomohly ani známé tváře z nejvyšší soutěže. Domácí obrana byla kompletně prvoligová. Hráli v ní Fukala, Uchenna, Lischka a Rusnák, před nimi byli Nogha, Komljenovic či Fomba, na hrotu útoku si odbyl premiéru Slovák Jackuliak, jenž do Slezska dorazil z Ružomberoku.

„Jména znáte, máte to v hlavě, ale já se soustředím sám na sebe, na svůj výkon,“ tvrdí.

Ševci navíc měli problémy se složením obrany. Kvůli kartám nehrál Černín, po půlhodině vypadl i kapitán Simerský, kterého v souboji právě Jackuliak udeřil nešťastně do obličeje a zkušený zadák musel s podezřením na zlomený nos brzy střídat.

„Bylo to ošklivé,“ říká Vukadinovič. „Byl jsem kousek od toho, slyšel ránu. Naštěstí mu není nic vážného. Viděl jsem ho v poločase v kabině, byl v pořádku. I tak to pro nás byla nepříjemná situace,“ přidává.

„Přišli jsme o kapitána, oporu. Koliho (Kolář – pozn. red.) ale musím pochválit. Na to že dlouho nehrál, podal výborný výkon,“ chválí střídajícího zadáka.

Hosté se museli vypořádat nejen s absencemi, ale i nezvyklým dopoledním termínem. I když řada týmů v nižších soutěžích je na brzký výkop zvyklá, pro Vukadinoviče to byla novinka. „Dopoledne jsem hrál naposledy před deseti lety,“ říká.

K tomu navíc kulisy prázdného vítkovického stadionu, komorní atmosféra. Žádný zážitek pro fotbalové fajnšmekry.

„Nemám z toho takový pocit, že se hraje mistrák. V těchto časech spíše trénujeme, ale poradili jsme si s tím,“ dodal spokojeně.