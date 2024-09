Ševci si pondělní návštěvu školy užili. U vytržení však byli především děti, které ve fotbalistech poznávaly své idoly a oblíbené hráče.

Čtveřice známých fotbalistů nakráčela do třídy po úvodním ceremoniálu a oficiálním zahájení školního roku. V lavicích seděli i kluci z mládežnické základny na Vršavě, kterým rozdali kartičky s podpisy, klubové suvenýry a popřáli hodně dobrých známek.

„Je to klišé, ale pravdivé. Nikdo by studium neměl podceňovat. Škola je základ života, přednost by měla mít i před sportem, protože nikdo z nás neví, jak to v kariéře dopadne,“ říká útočník Tomáš Poznar.

Zkušený forvard se vrátil do známých míst, protože právě Základní školu Komenského II coby dítě navštěvoval.

„Už je to docela dlouho, co jsem sem chodil,“ usmívá se. „Pořád mě ale přepadá taková nostalgie, když se mi to všechno vybaví. Můj třídní učitel byl Jakub Chwaszcz a hodně mě potěšilo, že jsme byli právě v jeho třídě a zase jsem ho viděl. Jsou to hezké vzpomínky na školu, kde to všechno začínalo. Snad půjdou kluci v mých šlépějích,“ přeje si.

Také záložník David Tkáč patřil mezi pilné a poctivé studenty. „ Vždycky jsem si sedal do první lavice,“ přiznává s úsměvem.

Mezi jeho oblíbené předměty patřila čeština a matematika, na rozdíl od jiných spolužáků miloval dějepis, ve kterém vynikal. „Díky škole jsem získal nejen spousty vědomostí, ale kamarádů,“ uvědomuje si.

„Pořád se s nimi v kontaktu, dodneška se bavíme a potkáváme. Rád ale vzpomínám i na učitele. Mám rád třeba paní Hladkou, který mě nasměrovala správným směrem,“ děkuje jí.

Vukadin Vukadinovič do Česka zamířil právě kvůli škole. „Přijel jsem studovat, ale při hodině si mě všiml učitel tělocviku a ptal se mě, zda jsme doma hráli s kluky fotbal. Nějak jsem se mu zalíbil a přišel na trénink dorostu. Mohu tedy říct, že mě škola k fotbalu přivedla,“ dodal rodák z Bělehradu, který žije v Česku od roku 2009.

Základní škola Komenského II ve Zlíně dlouho patří mezi partnerské školy klubu, kde se vzdělávají i nejmenší hráči či děti fotbalistů. Právě tuto školu v minulosti navštěvovali také odchovanci Tomáš Poznar, Stanislav Dostál, Lukáš Železník, Martin Cedidla či Jakub Kolář.