ROZHOVOR/ Dobře vědí, že mají co zlepšovat, přesto účelná hra fotbalistům Zlína přináší na startu sezony body i úspěch. Ševci ani ve čtvrtém kole Chance Národní Ligy neinkasovali, po vydřené výhře nad Olomoucí B 1:0 se vyhoupli zpátky do čela tabulky. Skóre 4:0 vypovídá o všem.

„První místo nás samozřejmě těší. Šli jsme trošku do neznáma, nevěděli jsme, co nás v soutěži čeká. V prvních dvou zápasech jsme si to ale osahali a už víme, o čem to je. Věřím, že si týmové pojetí a hru udržíme co nejdéle a dál budeme sbírat jako doteď,“ přeje si kapitán ševců Dominik Simerský.

Budete pořád vyhrávat 1:0?

Na tomto hřišti je to těžké. Polovina z nás se kope za uši, soupeř taky. Víme, že kolikrát to vypadá všelijak, ale nesmíme tomu podlehnout. I se Sigmou jsme byli trpěliví a šli si za výhrou. Dali jsme gól a byli šťastnější.

Zatím jste nedostali gól. O čem to vypovídá?

Dobře brání celý mančaft. Soupeře do nějakých extra šancí nepouštíme. Není to jenom o gólmanovi a obráncích, ale začíná to už vpředu. I když nám to vzadu funguje, pořád máme co zlepšovat. Zatím se nám daří bodovat. Snad naše výkony budou mít stoupající tendenci a soupeře začneme i přehrávat.

Máte teď v obraně větší pohodu, než když jste bránil útočníky Sparty, Slavie či Plzně?

Určitě je mezi soutěžemi rozdíl. Většinu druholigových útočníků nemáme načtené, úplně je neznáme. Vždycky mi chvilku trvá, než zjistím, jak na tom kdo je. Já se ale snažím hrát zodpovědně proti každému soupeři. Jedině takto můžeme uspět. Právě na poctivosti to máme nastavené a nesmíme z toho uhnout.

Sigma ale dorazila posílená o Beneše, Chvátala či Pospíšila. Necítil jste se jako v lize?

Za mě to byl normálně ligový zápas. Co si tak vybavuji, půlka olomouckého týmu tady naposledy byla i s áčkem. Pro nás je to nepříjemné, nečitelné. Nedá se na to moc připravit, my ale hrajeme svoji hru.

Bude to v i pátek s Viktorií Žižkov podobné?

Asi jo. Nečekám, že Žižkov s námi bude hrát otevřenou partii. My jsme doma, musíme útočit, tvořit. Uvidíme, v jakém stavu bude hřiště. Asi se moc nezlepší, ale musíme se s tím vypořádat. Nám by čtyři dny na odpočinek měly stačit. Pak je tam dlouhá pauza. Musíme se vydat. Navíc se uzdravili kluci, trenér má kam sáhnout.

Věčným tématem je hřiště. Jak ho vidíte vy?

Na to, že je srpen, je ve špatném stavu, ale nikdo s tím nic moc nezmůže. Taková je holt realita.

Jako obránce máte na těžkém terénu výhodu, ne?

Nějaká výhoda to je. Je jasné, že ofenzivním hráčům může balon kdykoliv uskočit. Na druhé straně jsem se i já párkrát ukopl a balon letěl tam, kam neměl. Je to fakt nepříjemné. Musím si dávat pozor na to, než míč zpracuji. Ale je to pro všechny stejné a kdo se s tím srovná lépe, většinou vyhrává.