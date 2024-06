ROZHOVOR/ Před devíti lety byl u toho, když ševci slavili z třetího místa návrat do nejvyšší soutěže. Teď chce útočník Tomáš Poznar mateřskému Zlínu, kam se vrátil po dvou a půl letech strávených v Polsku a na Slovensku, pomoct znovu.

Fotbalisty Zlína posílil útočník Tomáš Poznar. | Foto: FC Zlín

„Bylo by to krásné. I výhra ve druhé lize je úspěch. Cesta ale bude strašně těžká. Snad budeme hladoví stejně jako před lety,“ přeje si pětatřicetiletý forvard. K týmu se připojí v pátek.

Po dvou a půl letech se vracíte zpátky do Zlína. S jakými pocity?

Je mi líto, že se vracím do druhé ligy, že Zlín spadl, hraje o soutěž níž. Na druhé straně je to návrat domů, do míst, kde to mám rád. Jsem taky zakořenění. Kruh se uzavírá. Věřím tomu, že ještě dokážu týmu pomoct.

Vnímáte návrat do první ligy jako velký úkol, výzvu?

Pro všechny Zlíňáky je to zklamání. Nikdo si to nechtěl přistup, ale je to realita. Nyní je potřeba koukat se dopředu. Většinou je hned v první sezoně po sestupu největší šance se vrátit. Chceme postoupit, ale je to ošemetné. Víme, že týmy, které spadly v minulých letech, se těžko hrabaly nahoru. Soutěž je neskutečně těžká. Beru to jako výzvu. Chci zase pomoct k nějakému úspěchu.

Souhlasíte, že vaše role bude jiná, než před lety, kdy jste hrál druhou ligu jako mladý?

Jsem místní, tlak si nepřipouštím. Vím, jak to tady chodí. Snad mí zlínští přátelé nebudou mít velká očekávání. Nebude to o jednotlivcích, ale o soudržnosti celého týmu. Samozřejmě bude dobře, když někteří z nás budou vyskakovat. Už nejsem tak dobrý jako před lety, ale pořád mám mančaftu co dát. Pokaždé se pokusím vydat se na maximum. Musíme na sebe být nároční.

Zdroj: Youtube

Prožívá Zlín restart?

Vidím, že Zlín postupně přebudovává kádr, dává prostor mladším hráčům. Někteří z nich se už zpeněžili. Ať už jde o Slončíka, Bužka či Ceďu. I když to nevyšlo úplně podle představ, mladí hráči z akademie se musí dostávat do áčka a tlačit na zkušené borce, což se tady děje. Doufám, že i když přestavba bude pokračovat, bude to vyvážené.

Budou fanoušci trpěliví?

Chápu, že pro všechny je to nepříjemné. Věřím, že jim lásku k fotbalu vrátíme dobrými výsledky. Na ty se může nabalovat i dobrá hra. Doufám, že nás budou podporovat a nebudou tolik kritičtí. Nemůžeme být pořád jenom negativní, ale naopak do nové sezony půjdeme pozitivně naladění.

Jaké bylo přivítání?

S některými kluky jsem zůstal v kontaktu. Měli informace. Věděli, že se něco děje, že se vracím. Všechny uvidím v pátek na tréninku, kde se přivítáme.

Odchovanec Slovácka ve Zlíně? Pro někoho to může být zvláštní, ví dobře Machalík

S trenérem Červenkou jste mluvil? Co vám říkal?

Jsme přátelé, samozřejmě jsme spolu mluvili. I vzhledem k tomu, co se stalo v minulosti, jsme si museli nějaké věci vyříkat. Spolu jsme v pohodě. Broňu mám rád. Vím, že jaro pro něho nebylo vůbec jednoduché. Neúspěch si hodně bere, fotbal dost prožívá. Byl to jeden z těch, co mi v kariéře pomohl, ovlivnil mě. Doufám, že i jeho trenérská kariéra bude stejně úspěšná jako hráčská. Věřím, že se poučil z chyb a že bude mít velkou chuť do práce. Já jsem moc rád, že tady zůstal.

Jak se cítíte na startu přípravy?

V Trnavě byly tréninky velmi náročné. Po tom Polsku mi to přišlo vhod. Tam se až tolik netrénovalo, takže jsem za půl roku dost ztratil. Teď se fyzicky cítím velice dobře. Jsem připravený. Tento týden jsem sice netrénoval, ale věřím tomu, že se do toho zase rychle dostanu. Vím, že za každým úspěchem je tvrdá práce. Snad to bude vidět i na hřišti.

Nastoupíte už v sobotu proti Líšni?

Vůbec nevím, jak mě trenér využije. Jestli vůbec nastoupím. Ale je potřeba tým chystat, sehrávat na sezonu.