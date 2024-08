„Cenu Lukáše Přibyla v doprovodné kategorii CSR aktivit obdržel náš klub již opakovaně,“ chlubí se mluvčí klubu Zuzana Molková.

Vedení Zlína v minulé sezoně zaujalo hned několika projekty. Tradiční akce ševců jsou Růžový říjen a Movember, které jsou zaměřené na prevenci onkologických onemocnění.

Uskutečnily se v rámci podzimních domácích zápasů v sezóně 2023/24. Klub částkou 100 tisíc korun podpořil onkologické oddělení v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. „Do zmíněného projektu jsme se zapojili již třetím rokem,“ upozorňuje Molková.

Prostřednictvím zlínského fotbalového klubu je každoročně finančně podpořeno více než desítka konkrétních projektů. Obdarování jsou jak jednotlivci, tak i neziskové organizace (např. dětské domovy, domovy pro seniory, útulek pro zvířata, školy apod.) převážně ze Zlínského kraje.

„Klub i tým samotný si uvědomují společenskou odpovědnost a snaží se, aby byla nedílnou součástí strategického řízení FC Zlín. Fotbal by měl být víc než jen hra, a to je i naše poslání, kterým se dlouhodobě řídíme. Chceme aktivně přispívat k pozitivním společenským změnám ve zlínském regionu a být inspirací pro své okolí. Pokud se díky tomu podaří zachránit nebo pomoci jednomu lidskému životu, vždy to stojí za to,“ prohlásila Molková.

Cena Lukáše Přibyla je Ligovou fotbalovou asociací pravidelně udělována od sezóny 2015/16 a při výběru vítězů je brán ohled na aktivitu na poli marketingu, inovativnost a obecně práci s fanoušky. O nejlepších projektech ve svém hlasování rozhodují zástupci jednotlivých klubů obou soutěží, odborná porota či zástupci LFA.