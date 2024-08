V televizi už to nevypadá tak děsně jako při úvodním domácím duelu s Táborskem, i zblízka je plocha zelenější, ale hrát fotbal na Letné je pořád složité. I když fotbalisté Zlína před vlastním publikem dvakrát vyhráli 1:0, hřiště jim rozhodně nepomáhá, což ukázal i pondělní televizní duel se Sigmou Olomouc B.

O nepřesnosti, minely, kuriózní odskoky a nepřesné přihrávky či centry nebyla při dohrávce nouze. I když většina diváků na stadionu má pro počínání borců na ploše pochopení, část fanoušků při některých situacích jen kroutí hlavou, nadává.

„Tohle že je druhá liga?“ diví se.

„Každý by si měl zkusit na tom terénu kombinovat. Vytvořit trojúhelník a nahrávat si na pět metrů. Poznal by, jak je to těžké,“ zastává se hráčů trenér Zlína Bronislav Červenka.

Dobře ví, že na podobném hřišti by měli problémy snad i Messi s Ronaldem. „Je to fakt těžké," povzdechl si kapitán ševců Dominik Simerský. „Polovina z nás se kope za uši, soupeř taky. Víme, že kolikrát to vypadá všelijak, ale nesmíme tomu podlehnout,“ uvedl.

Na shnilém hřišti, které napadla houbová plíseň, se trápí obránci i kreativnější borci. „Terén je opravdu složitý, s Táborskem to byla víceméně hlína. Místo toho, abych se soustředil na přihrávku, musel jsem se dívat pod sebe, jestli balon skáče nebo ne,“ líčil záložník David Tkáč.

Paradoxně složité podmínky mu svědčí, v obou domácích duelech totiž jako jediný skóroval.

„Je jasné, že ofenzivním hráčům může balon kdykoliv uskočit. Na druhé straně jsem se i já párkrát ukopl a balon letěl tam, kam neměl. Je to fakt nepříjemné. Musím si dávat pozor na to, než míč zpracuji. Ale je to pro všechny stejné a kdo se s tím srovná lépe, většinou vyhrává,“ ví dobře Simerský.

Ševci jsou zatím doma stoprocentní, body ztratili jenom při druholigové premiéře v Líšni.

Jako výhodu to ale rozhodně neberou. Všichni ve zlínském klubu věří, že se plocha brzy spraví a zase bude radost na ní hrát.

„Na to, že je srpen, je ve špatném stavu, ale nikdo s tím nic moc nezmůže. Taková je holt realita,“ ví dobře Simerský.

Správce stadionu a hlavní trávníkář Ladislav Podmela dělá, co může, aby dal hřiště co nejdříve do pořádku. Závod s časem ale zatím prohrává.

„Záleží na podmínkách. Pokud budou ideální, za pár týdnů bude hřiště perfektní,“ věří.

Anebo taky ne. „Po tom průšvihu, kdy se to znovu zaselo, jsem si myslel, že hřiště bude za tři nebo čtyři týdny krásné, ale už je to více než měsíc a pořád to není ono,“ říká smutně.

Ve Zlíně bedlivě sledují hlavně počasí. Ideální pro růst trávníku jsou teploty do pětadvaceti stupňů, zataženo a klidně může i pršet.

„Déšť až tolik neřeším, protože kropit mohu podle potřeby kdykoliv, ale nesmí být moc velké vedro, aby se tráva nespálila,“ říká.

Urychlit proces růstu moc nejde. „Samozřejmě se tomu snažíme pomoct častějším hnojením, postřiky, ale hlavní slovo má příroda,“ ví dobře Podmela.

Vedení Zlína nemůže trávník vyměnit, musí narůst nový.

Problém nastal jenom pár dnů před startem nové sezony Chance Národní Ligy. Dokončení komplexní renovace travnaté plochy na Letné, která se provedla po sedmi letech, zkomplikovalo počasí.

Kombinace vytrvalých dešťů a teplotních výkyvů vedla k rozšíření houbových chorob, což způsobilo, že většina vyseté trávy shnila.

V reakci na tuto nepříznivou situaci dodavatel dodal další travní semeno a celá plocha byla znovu přeseta. Kromě toho byly provedeny další zásahy, včetně postřiku proti chorobám, intenzivního hnojení a další ochranné péče.

Fanoušci mohou přijít trávník zkontrolovat zase v pátek, kdy se Poznar a spol. doma utkají s Viktorií Žižkov.