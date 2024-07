Libor Kopl dnes 14:58

Více vinných sklepů než obyvatel. I to se traduje o Velkých Bílovicích. Právě do obce na Břeclavsku se na pár dní přestěhovali fotbalisté druholigového Zlína. Ubytovaní jsou ve čtyřhvězdičkovém hotelu Akademie, na tréninky dojíždějí do nedalekých Přítluk.