Fotbalisté Zlína hlásí další posilu do ofenzivy. Vedení klubu se na spolupráci dohodlo s Patrikem Brandnerem. V tuto chvíli se finalizují podmínky a k podpisu by mělo dojít v pondělí. Zkušený třicetiletý útočník či křídelník přichází na Letnou po vypršení smlouvy v Českých Budějovicích coby volný hráč.

S ševci ve středu odcestoval na soustředění do Velkých Bílovic a bude trenéru Červenkovi k dispozici pro sobotní generálku s Austrií Vídeň.

„Patrik je ofenzivní fotbalista. Nastoupit může v útoku, na pozici podhrotového hráče nebo i na kraji. Je použitelný na více postech, což je pro nás důležité, protože některé posty nemáme úplně zdvojené. Známe jeho přednosti. Víme, že umí dát góly. Navíc je pracovitý a charakterní. Snad se brzy dostane do herní pohody a na podzim nám pomůže,“ věří trenér Zlína Bronislav Červenka.

| Video: Youtube

Rodák z Drozdova v okrese Beroun patří mezi velmi zkušené fotbalisty. V české nejvyšší soutěži odehrál deset sezon. Nastoupil ve 188 zápasech, připsal si osmnáct branek a třináct asistencí.

Brandner působil v Hořovicích a Příbrami, kde naskočil do ligy.

V lednu 2017 přestoupil do Dukly Praha. Z Julisky se v zimě 2018 stěhoval do Českých Budějovic. Dynamu pomohl k postupu do nejvyšší soutěže, na Střeleckém ostrově prožil nejlepší období kariéry.

V nejúspěšnější sezoně 2020/2021 zaznamenal šest branek.

V létě 2022 přestoupil do Slovácka, v Uherském Hradišti ale nebyl až tolik vytížený, a tak se po roce a půl vrátil zpátky do Českých Budějovic.

Dynamu na jaře pomohl k záchraně první ligy, nyní se vrací zpátky na východ Moravy. Bude nosit dres Zlína, stává se ševcem.