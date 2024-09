DĚLNÍK / DĚLNICE VÝROBY NA STÁČÍRNĚ Co u nás budete dělat? - Obsluhovat výrobní a balicí linky -Zodpovídat za správnou ruční kompletaci výrobků -Manipulovat s hotovými výrobky -Vykonávat další činnosti a úkoly dle pokynů vedoucího Co k tomu potřebujete? - Velkou manuální zručnost, šikovnost a zodpovědnost -Samostatnost, spolehlivost a pečlivost při plnění rutinních úkolů - Umět vzít za práci a být tak platným členem celého týmu stáčírny -Předchozí zkušenosti z výroby jsou určitě výhodou, nikoli však podmínkou - Vzdělání není podstatné, stačí ukončené základní vzdělání nebo výuční list -Ochotu a možnost pracovat v době zvýšených poptávek přesčas, popř. ve dvousměnném provozu Co nabízíme? - Spolupráci s ryze českou společností s top produkty z oblasti alkoholu - Práci na plný úvazek v jednosměnném provozu - Dotované obědy v závodní jídelně -Po určité době příspěvek na penzijní připojištění a další benefity -Nástup možný ihned, příp. dohodou Lokalita: Razov 472, Vizovice V případě, že máte zájem přidat se k nám, dejte nám o sobě vědět tím, že nám emailem zašlete svůj stručný životopis s kontaktními údaji. Těšíme se na Vás. Ing. Zdeňka Jurčáková HR a mzdy jurcakova@rjelinek.cz 25 000 Kč

