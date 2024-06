Cesta vzhůru začíná. Fotbalisté Zlína v pondělí 17. června odstartovali letní přípravu na novou sezonu. Ševci se pod vedením hlavního trenéra Bronislava Červenky budou připravovat v domácím prostředí, hlavně na Vršavě. Formu na druholigové boje budou ladit hlavně v pěti přípravných zápasech, generálku obstará utkání proti rakouské Austrii Vídeň.

Fotbalisté Zlína v pondělí dopoledne zahájili letní přípravu na novou sezonu 2024/2025. | Foto: Deník/Libor Kopl

Tým i po sestupu do druhé ligy povede coby hlavní trenér Bronislav Červenka. Realizační tým ale doznal několika změn. U prvního týmu skončil asistent Aleš Hellebrand, trenéra brankářů Otakara Nováka po odchodu do Sigmy Olomouc nahradil Martin Juřička.

LETNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ FC ZLÍN

Pondělí 17. června: zahájení přípravy

Sobota 22. června v 10.30: SK Líšeň – FC Zlín (hřiště Sedlec u Mikulova)

Sobota 26. června v 10.30: FC Zlín – MFK Vyškov (hřiště Luhačovice)

Středa 3. července: MFK Ružomberok – FC Zlín (Ružomberok)

Sobota 6. července: TS Podbeskidzie Bielsko-Biała – FC Zlín (Ostrava)

Sobota 13. července: Austria Vídeň – FC Zlín (Vídeň)

Sobota 20. července: start druhé ligy

Zatímco realizační tým je kompletní, hráčský kádr se teprve tvoří.

Pryč je trojice mladíků a odchovanců. Tom Slončík přestoupil do Plzně, jiný záložník Alexandr Bužek odešel do Slavie Praha, blízko přestupu do Jablonce je obránce Martin Cedidla.

Na Letné skončili i hráči, kteří na jaře v týmu hostovali. Jde o krajní obránce Libora Holíka, Bosňana Selmira Pidra a také útočníka Tomáše Schánělce.

Klub na dalších podmínkách nedohodl se založníkem Jakubem Janetzkým, který si bude hledat nové angažmá.

V Baťově městě nepokračují ani nigerijský útočník Kenneth Ikugar a španělský záložník Pablo González, jimž doběhly krátkodobé kontrakty.

Vedení klubu se ohlíží po posilách, řeší doplnění stávajícího kádru. Žádná z posil se na prvním tréninku neobjevila.

Šanci v přípravě dostanou i nadějní odchovanci Šimon Polášek, Adam Číž, Patrik Kulíšek či Marek Švach, Cletus Nombil se připojí k týmu později.

Ševci v létě sehrají pět přípravný zápasů. První duel je na programu v sobotu 22. června, kdy na hřišti Sedlece u Mikulova vyzvou Líšeň.

O týden později se pak představí fanouškům v Luhačovicích, v lázeňském městě se utkají s Vyškovem.

V červenci nás čeká konfrontace se zahraničními soupeři. Všechny tři zápasy sehrajeme mimo region. Nejprve vyzveme na Slovensku Ružomberok, pak se v Ostravě utkání s polským týmem TS Podbeskidzie Bielsko-Biała a generálku obstará atraktivní souboj ve Vídni proti Austrii.

Nový soutěžní ročník startuje o víkendu 20. a 21. července. Program nové sezony bude známý 20. června.