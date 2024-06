Zlín zakončí v Luhačovicích druhý týden hrubé přípravy. Ševci i v předcházejících dnech hlavně běhali, nabírali fyzickou kondici, objem.

Trenér Bronislav Červenka také proti Vyškovu rozloží síly na všechny hráče, vyzkouší rovněž některé mladíky z juniorky.

Premiéru si odbyde záložník Lukáš Buchvaldek, který do Baťova města zamířil coby volný hráč z pražské Dukly.

Na odchodu je naopak Antonín Fantiš. Zkušený dvaatřicetiletý fotbalista řeší zahraniční angažmá.

Vyškov skončil v minulé minulé sezoně druhé ligy čtvrtý, i tak si ale zase po roce na úkor béčka Olomouce zahrál baráž o postup do nejvyšší soutěže.

Ve dvojzápase s Karvinou však neuspěl, a tak zůstává ve druhé lize, pokračuje dál v Drnovicích.

„Naším úkolem je neustále se zlepšovat, včetně celé klubové infrastruktury. Tam je velký prostor a myslím si, že teď je před Vyškovem období, které bude hodně zajímavé. Budu doufat, že se všechno bude měnit, protože neustále chceme pracovat lépe a samozřejmě v lepších podmínkách. Přejeme si a máme požadavky na to, aby se to ubíralo tou správnou cestou, tedy co nejvíc směrem k profesionalitě,“ uvedl trenér Vyškova Jan Kameník.

Jeho tým zahájil přípravu na nový ročník minulou středu na hřišti v Bohdalicích.

Vyškov v létě čeká řada přípravných utkání.

Kromě Zlína se Jihomoravané utkají také se slovenskými celky Skalicí, Dunajskou Stredou a Považskou Bystricí. Úvodní ligové kolo je na programu o víkendu 20. a 21. července, Kameníkova parta začne novou sezonu s Jihlavou.

Hráčský pohyb ve Vyškově zatím spíše směřuje ven z klubu. Odešly dlouholeté opory, Lukáš Lahodný do Prostějova, Filip Štěpánek do Zbrojovky a v Líšni bude od podzimu hrát Pavol Ilko. Změny by se měly týkat i realizačního týmu.

Z hostování ve Vlašimi se naopak vrátil Barnabáše Lacík, posilou je stoper Jan Štěrba z Brna.