Středočeši jsou po pěti kolech se sedmi body šestí. Atraktivní souboj 6. kola začíná na stadionu v Kollárově ulici v osmnáct hodin.

Ševci jedou do města s jedenácti tisíci obyvateli, které je centrem mikroregionu Podblanicko, v příjemném rozpoložení, dobré náladě.

Tým, který je až na stopera Koláře, kompletní, vstup do sezony zvládl skvěle. V pěti duelech získal třináct bodů, navíc ještě neinkasoval a je v čele tabulky.

Protáhnout sérii neporazitelnosti i bez inkasované branky se Zlíňané pokusí v pátek ve Vlašimi, kde je čeká velmi houževnatý protivník.

Remízový král loňské druholigové sezony pokračuje v nadvládě i v té letošní. Fotbalisté Vlašimi hráli nerozhodně hned čtyřikrát, zvítězili pouze v prvním kole doma s Opavou.

Naposledy se o body podělili v Prostějově, kde remizovali 1:1. Hosté výsledek brali, neboť od 13. minuty hráli v deseti bez vyloučeného Kurky.

Start fotbalové sezony v podání Vlašimi se nese ve znamení vlažnějších vstupu do utkání. Třikrát ze čtyř utkání inkasovala hned zkraje zápasů a ve všech případech uhrála na konci alespoň bod.

Nový trenér Aleš Majer, který v letní pauze nahradil kouče Martina Hyského, pracuje s úplně jiným týmem než jeho předchůdce.

Ve Vlašimi totiž po minulé sezoně došlo už k tradičnímu zemětřesení. Tým opustilo hned deset hráčů, z nichž někteří zamířili do Chance ligy.

Heppnerovi skončila smlouva a na další se dohodl s Táborskem. Do ostravského Baníku se přesunul Raymond Nogha a dalším skončilo hostování. Například Matyáš Vágner si ale vysloužil rovněž posun do první ligy, když přestoupil do Hradce Králové.

Sedmý tým uplynulého ročníku opustili i další hráči. Hostování skončilo Pikulovi, Lacíkovi (Vyškov) a Beranovi, Plankovi, Osuagwuovi a Kneifelovi (Slavia Praha) či Vachouškovi (Teplice).

Naopak modrobílý dres bude oblékat spousta nových hráčů.

Z hostování v přestup se změnilo působení Petra Kurky. Staronovou tváří je pak Jan Záviška (Chrudim), který se do Vlašimi vrátil po čtyřech letech. Z Chlumce nad Cidlinou do Vlašimi dorazil Dominik Soukeník.

Hostovat v týmu FC Sellier & Bellot v nadcházejícím roce budou Bernadro Rosa z Pardubic a bratři Miloš a Adam Pudilovi z pražské Slavie. Z Vršovic dorazili také Martin Šubert a Erik Biegon.

Dukla zase zapůjčila Filipa Lehkého, Daniela Spilku a Jakuba Hodka. Ze Sparty přišel David Holoubek, zpátky je Jan Franěk.