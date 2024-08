Libor Kopl dnes 19:03

Byl to boj, ale zvládli to. Fotbalisté Zlína v pondělní domácí dohrávce 4. kola Chance Národní Ligy přetlačili Sigmu Olomouc B 1:0 a vrátili se zpátky do čela tabulky. Vyrovnaný duel stejně jako s Táborskem rozhodl záložník David Tkáč, který se trefil v 82. minutě po dlouhém autu Didiby a hlavičce Černína.