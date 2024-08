„Čeká nás hlavně po fyzické stránce strašně náročný zápas. Hosté budou najetí, výborně připravení. Bude to podobné utkání jako se s béčkem Sigmy. Také Slavia má v kádru mladé kluky, kteří hrají živelný a bezstarostný fotbal. Musíme se soupeři vyrovnat hlavně v rychlosti a zvládnout to,“ přeje si asistent trenéra FC Zlín Lukáš Motal.

Ševci sice před týdnem ve Vlašimi poprvé inkasovali, ale dál hájí letošní neporazitelnost, drží vedoucí pozici.

V tabulce mají po šesti odehraných kolech čtyřbodový náskok před druhou Chrudimí, která ale má k dobru odložený zápas ve Varnsdorfu.

„Úvod sezony se nám výsledkově povedl. Snad jsme fanoušky namlsali a přijdou se na nás podívat. Věřím, že je nezklameme a znovu uspějeme,“ přeje si Motal.

Slavia B je po třech výhrách a třech porážkách se skóre 11:6 čtvrtá.

Pražané se do druhé nejvyšší soutěže vrátili po roční odmlce v ČFL, společně se Sigmou, pražskou Spartu a ostravským Baníkem drží prapor rezervních týmů.

Tým vedený trenérem Davidem Střihavkou dokázal po úvodní porážce v Táborsku zdolat v derby rezervu Sparty, následně sešívané zvítězili v Líšni 4:0. Následovaly těsné porážky s Chrudimí a Vyškovem. Naposledy si ale béčko Slavie poradilo doma v Radotíně s juniorkou Olomouce, Hanáky doma přehráli jasně 4:0.

V sestavě Slavie byl i brankář Ondřej Kolář nebo náš odchovanec Alexandr Bužek. Naopak mazáci Milan Škoda ani Michal Švec nehráli, jen mezi náhradníky byl další zlínský odchovanec Šimon Slončík.

V kádru juniorky Slavie jsou i další mládežničtí reprezentanti, šikovní mladíci.

„Áčko Slavie má odložený zápas, takže někdo s nimi může přijet, ale to neovlivníme. Musíme se nachystat tak, abychom si připsali další vítězství,“ uvedl Motal.

Platit na soupeře by mohl hlavně důraz, důslednost a klid ve hře.

Kádr Slavie B prošel v letní pauze obměnou. Miloš a Adam Pudilové odešli na hostování do Vlašimi, Michail Voriazidis se vrátil do Řecka, pryč je Petr Hronek a brankář Tomáš Kolodziej přestoupil do Mostu.

Naopak k slávistické rezervě se připojil navrátilec z hostování Štěpán Beran, z dorostu přišli Tobias Boledovič, David Mikulanda, Karel Belžík, Jan Trédl, Mikuláš Konečný a Dominik Pech. Dalším nováčkem je Pavel Kačor z Karviné.

Trenér David Střihavka má k dispozici i nové členy realizačního týmu. Kondičním trenérem slávistického béčka se stal Ondřej Mach, fyzioterapeutem Michal Neuwirth a analytikem Jindřich Vampola.