Ševce čeká mistrovský zápas po dlouhých šestnácti dnech. Chance Národní Liga totiž měla reprezentační přestávku, páteční utkání s Jihlavou bylo navíc kvůli mimořádné situaci na celém území České republiky, která byla způsobena silnými dešti, odloženo.

I když nejen Moravu o víkendu zasáhly extrémní srážky a spousta hřišť a stadionů byla zaplavená, Letná je na úterní zápas nachystaná.

„Hrací plocha je způsobilá, hrát se bude,“ vzkazují z klubu.

Hřiště na zlínské Letné je po vydatných deštích ve velmi dobrém stavu.

Zlíňané budou proti sešívaným hájit vedoucí pozici i letošní neporazitelnost.

Slavia B je v neúplné tabulce po třech výhrách, jedné remíze a třech porážkách s deseti body a skóre 13:8 sedmá.

Mladí Slávisté se do druhé nejvyšší soutěže vrátili po roční odmlce v ČFL, společně se Sigmou, pražskou Spartu a ostravským Baníkem drží prapor rezervních týmů.

Naposledy Pražané doma remizovali s Prostějovem 2:2.

V sestavě měli i brankáře Ondřeje Koláře nebo zlínského odchovance Alexandra Bužka. Mezi náhradníky byl také známý útočník Milan Škoda nebo další zlínský odchovanec Šimon Slončík.

Kádr rezervního týmu Slavie prošel v letní pauze obměnou. Miloš a Adam Pudilové odešli na hostování do Vlašimi, Michail Voriazidis se vrátil do Řecka, pryč je Petr Hronek a brankář Tomáš Kolodziej přestoupil do Mostu.

Naopak k slávistické rezervě se připojil navrátilec z hostování Štěpán Beran, z dorostu přišli Tobias Boledovič, David Mikulanda, Karel Belžík, Jan Trédl, Mikuláš Konečný a Dominik Pech. Dalším nováčkem je Pavel Kačor z Karviné.

Trenér David Střihavka má k dispozici i nové členy realizačního týmu. Kondičním trenérem slávistického béčka se stal Ondřej Mach, fyzioterapeutem Michal Neuwirth a analytikem Jindřich Vampola.