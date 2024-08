Po neplánované a nečekané pauze způsobené odložením pátečního utkání Chance Národní Ligy proti Slavii Praha B se fotbalisté Zlína znovu vrhli do práce. Ševci mají před sebou první pohárový duel v letošní sezoně. Do dalšího ročníku MOL Cupu vstoupí v úterý na hřišti divizních Hranic. Zápas začíná až v devatenáct hodin, hrát se bude nezvykle pod umělým osvětlením.

Ševci měli na přípravu více času, protože o víkendu nehráli. Kvůli odloženému pátečnímu střetnutí se Slavií B pošetřili síly a chystají se na úterní pohárový duel.

Lídr Chance Národní Ligy zápas proti soupeři z nižší soutěže rozhodně nepodceňuje. Trenér Bronislav Červenka Hranice zná ze svého působení v MSFL.

„V Hranicích je hezký stadion s umělým osvětlením, nádherné hřiště. Vím, že po sestupu do divize skládali v létě nový tým. Dost hráčů jim odešlo, další kluky přivedli. Pro diváky to může být pohledný a zajímavý zápas. Nebude to pro nás rozhodně jednoduché utkání, ale je jasné, že naší povinností je vyhrát a postoupit do druhého kola,“ říká Červenka.

I když je jasné, že sestavu obmění a šanci dá i méně vytíženým hráčům, vyloženě šetřit nikoho nemíní. „Zápas bereme naprosto vážně,“ prohlásil.

Hranicím se na začátku sezony daří. Ve 2. předkole MOL Cupu vyřadily Všechovice, výhru 2:1 jim vystřelil v poslední minutě Jan Cagaš. V divizi E ještě neprohrály. Po úvodní domácí remíze 1:1 s Baťovem si připsaly dvě výhry.

Po jasném domácím triumfu nad Kozlovicemi 3:0 zvládly i páteční venkovní duel. V Nových Sadech zvítězily 3:2 a v tabulce se drží nahoře.

Zajímavostí je, že klub v úvodu sezony vyměnil trenéra. Dosavadního kouče Radka Malinu nahradil Miroslav Matušovič. Bývalý ligový fotbalista Baníku Ostrava či pražské Sparty na konci minulého roku skončil po dlouhých deseti letech v Havířově, kde plnil kromě role hlavního trenéra i sportovního manažera klubu, minulý týden ale převzal Hranice. Asistenta mu dělá další bývalý ligový fotbalista Tomáš Čáp.

Na zápas se Zlínem se televizní expert velmi těší.

„Je to perlička. Přivítáme vedoucí tým druhé ligy, zkušený tým, který loni spadl z ligy. Vede ho zkušený trenér Broňa Červenka, kterého znám. Bude to svátek pro Hranice jako takové. Důležité bude, aby hráči věřili, že jsou stejnými kluky z masa a kostí jako ti ze Zlína, a že stát se může cokoliv. Zkušenosti na straně soupeře budou neoddiskutovatelné, ale my uděláme maximum pro to, abychom dokázali překvapit a třeba se porvali o postup do dalšího kola,“ uvedl Matušovič.

K dispozici má šikovné fotbalisty, zajímavé tváře.

Jednou z letních posil je nigerijský záložník Lateef Olawunmi. Minulou sezonu strávil v divizních Vítkovicích, do Hranic přišel na hostování z Líšně.

Poslední novou akvizicí je útočník Miloš Šidlík. Bývalý mládežnický reprezentant prošel mládeží Olomouce. Letošní sezonu odstartoval v Uničově, v jehož dresu nastoupil i proti Zlínu B. Na Vršavě asistoval u jediné trefy hostů, pak se ale přesunul do Hranic.

„Hranice omladily tým, v kádru mají šikovné kluky. Mančaft mají slušně poskládaný. My musíme být obezřetní, pozorní a dobře nachystaní,“ dodává Červenka.