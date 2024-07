Byl to jiný zápas než na startu přípravy, kdy se fotbalisté Zlína a Líšně potkali v létě poprvé, bezbrankovou remízou ale dopadl i sobotní úvodní mistrovský duel nové sezony. Ševci zakopli hned na startu Chance Národní Ligy. Brzy zjistili, že je při návratu mezi tuzemskou elitu fakt nečeká nic jednoduchého.

„S bodem musíme být spokojení, protože jsme ve druhém poločase dlouho hráli o deseti,“ připomíná kouč Zlína Bronislav Červenka vyloučení Reitera v 55. minutě.

Favorizovaní hosté, kteří se ve druhé lize představili po dlouhých devíti letech, dlouhé oslabení i se štěstím přečkali.

Domácí neproměnili několik šancí, domácí dvakrát trefili brankovou konstrukci.

„Soupeř nás dlouhými míči zatlačil, do šestnáctky létali centry do šestnáctky. Kluci je dobře uskákali, taky nás podržel brankář Dostál,“ chválí gólmana i celou defenzivu Červenka.

První půle ale byla ze strany Zlína rozpačitá. I když hosté vsadili na zkušenost, některým mazákům se rozklepala kolena, hlavně na pravé straně to drhlo.

„Úvodní část byla od nás rozpačitá, ne moc kombinační. Moc se mi nelíbila. Nebyli jsme rychlí, přesní. Nevím, jestli byli kluci nervózní, ale chyběla jim lehkost,“ všímal si kouč.

Do druhé půle Poznar a spol. vstoupili lépe, v rozletu je zastavil zbytečným vyloučením Reiter. „Hru jsme začali víc kontrolovat, bohužel po vyloučení soupeř centry a standardními situacemi hrozil. Naštěstí jsme všechno přečkali,“ oddechl si.

Ševci přišli na okraji Brna hned o dva hráče. Po půlhodině hry se zranil Buchvaldek, duel nedohrál Reiter. „Vyloučení bylo zbytečné, zranění se stává. Nejsme stroje,“ říká Červenka.

Jelikož se už v pátek na předzápasovém tréninku zranil Vukadinović, jsou Zlíňané před domácí premiérou bez tří hráčů.

„Je to pro nás ztráta a obrovská komplikace,“ připouští osmačtyřicetiletý trenér. „Všichni hráli ligu, jsou zkušení. Budou nám chybět, protože kádr nemáme tak široký a každá absence je pro nás velký problém. Na lavičce nám zůstávají už jenom mladí kluci, kteří nemají s druhou ligou žádné zkušenosti. Je to pro ně těžké,“ přidává.

I proto po vyloučení Reitera neposlal do hraji krajního beka Poláška, ale na pravou stranu přesunul stopera Didibu. „Přišlo mi to nevhodné. A Didi to zvládl velice dobře,“ uvedl.

Naopak výhrady měl k bránění na pravé straně v první půli. Sokol s Lutonským totiž ševcům zle zatápěli, Reiter s Buchvaldkem si s nimi místy nevěděli rady.

„Byla tam do Reityho špatná komunikace,“ míní kouč.

„Věděli jsme, že Jeřábek dává dlouhé míče na levou stranu. Potvrdilo se, že Líšeň má silnou hlavně levou stranu. Buchvaldek se měl stahovat a zakrýt prostor. V některých momentech ale nedodržel taktiku, i proto se Reiter dostával do složitých situací. Nebyla to jenom jeho chyba,“ zastává se smolaře utkání.

Naopak v závěru střetnutí vyčinil střídajícímu Ndiayemu za to, jak zazdil přečíslení tří na jednoho.

„Druholigový útočník by to měl vyřešit správně,“ myslí si Červenka. „Latyr se krásně uvolnil, šel sám od poloviny hřiště a zvolil střelu přes bránícího hráče, což byla velká chyba, protože mu šel vedle Tkáč a na druhé straně byl úplně volný i Natchkebia,“ kroutí hlavou. „Přitom to byla jedna z mála situací v oslabení,“ dodal zklamaně.