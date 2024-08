Seskočil z tribuny, objal se s tiskovou mluvčí Zuzanou Molkovou i fyzioterapeutkou Kateřinou David. Pozdravil i další členy realizačního týmu, plácl si s bývalými spoluhráči. Záložník Plzně Tom Slončík přijel na utkání do Vlašimi, aby podpořil mateřský klub, po delší době zase viděl kamarády.

„Když se naskytla možnost, rád jsem přijel. Z Plzně to mám osmdesát minut, není to daleko. Za tu cestu to stálo,“ vykládal Slončík.

Moc času na rozhovor ale neměl. Talentovaného fotbalistu poznali i místní diváci. Volal na něj jeden z důchodců, fotil se s dětmi.

Devatenáctiletý středopolař Viktorie, jejíž dres nosí od léta, přinesl ševcům štěstí. Vedoucí tým Chance Národní Ligy v páteční předehrávce 6. kola zvítězil na půdě rovněž dosud neporaženého soupeře 3:1 a potěšil nejen reprezentanta do jednadvaceti let, ale i další příznivce, kteří v pracovní den vyrazili podpořit oblíbence a užili si nejen tradiční děkovačku.

Slončík po utkání přišel do hostující šatny, vyslechl si tradiční popěvek. „Vysoký Jalovec se v Plzni nezpívá,“ smál se.

Z výsledků ševců má radost. Ke klubu má pořád vztah, i po letním přestupu zůstává s bývalými spoluhráči v kontaktu. „Jsem moc rád, že se klukům tak daří a vyhrávají. Snad se jim bude dařit dál,“ přeje si.

Také ševci Slončíkovi, který se blýskl skvělým výkonem při utkání s Karvinou a nastoupil i v odvetě Evropské ligy proti ukrajinskému celku Kryvbas Kryvyj Rih, fandí.

„Jsem rád, že jsem dostal příležitost a daří se nám,“ pronesl před cestou do Plzně.

Jinak duel si nenechal ujít ani kouč české reprezentační jednadvacítky Jan Suchopárek či bývalý kouč Zlína Vlastimil Petržela. V hledišti byl Pavel Hoftych i další známí funkcionáři.