Trefa bývalého zadáka Zbrojovky a Líšně byla vítězná. Ševcům přinesla v úterní dohrávce 7. kola triumf 2:1 nad béčkem Slavie Praha i další tři body. „Naštěstí to vyšlo,“ oddechl si urostlý chasník.

Chvíle rodáka z Ladné na Břeclavsku přišla po hodině hry. Centr Machalíka po rohovém kopu se dostal až k Černínovi a ten zblízka překonal hostujícího gólmana Slavatu.

„Dobrou práci odvedl Sim (Simerský – pozn. red.), který zablokoval Škoďáka, i Brandy (Brandner – pozn. red.), jenž balon prodloužil. Nevím, jestli jsem tam byl sám, ale spadlo mi to přímo na nohu. Naštěstí to prošlo chuchvalcem hráčů,“ popisoval trefu její autor.

Černín mohl skórovat hned v úvodu střetnutí, ale penaltu nařízenou za ruku Slončíka přenechal Vukadinovičovi.

„Napsaní jsme tři. Já, Vuki a ještě Pozny, který ale dneska nehrál. Vždycky je to o tom, jak si kdo věří,“ tvrdí.

Moravané se po vedoucí brance zatáhli. Vzadu byli organizovaní, dobře bránili a spoléhali na rychlé kontry či standardní situace.

„Měli jsme to v plánu od začátku zápasu,“ přiznává Černín. „Nechali jsme soupeře hrát. Chtěli jsme vyzobávat balony. Prvních dvacet minut se nám to celkem dařilo, pak jsme od toho trošku ustoupili. Hosté na tom fakt byli kombinačně hodně dobře. Měli nějaké střely či závary, naštěstí jsme to odvrátili a hlavně díky Dostymu jsme zase vyhráli,“ radoval se.

Komplikaci přinesl kontaktní gól střídajícího Perušiće chvíli před koncem. „V závěru jsme zbytečně zalezli. Lítali tam nějaké centry, střely jsme ale zblokovali. Slavia si až na dva velké šance nic moc nevytvořila,“ říká.

Vukadinovič proměnil penaltu v zápase se Slavií Praha B | Video: Libor Kopl

I tak se ale favorit na další výhru pořádně nadřel. „Pro nás to byl těžký zápas,“ souhlasí pětadvacetiletý zadák.

„Věděli jsme, že Slavia je podobně jako Vlašim nebo třeba Táborsko kombinační a herní tým. Kluci jsou šikovní a my jsme se furt chtěli držet toho, co nás zdobilo předtím. To znamená pevná obrana. I když se na nás projevila dlouhá pauza, hlavně ze začátku jsme se rozjížděli trošku pomaleji a měli i těžší nohy, nějak jsme to zvládli,“ oddechl si.

Moravané ubránili i útočníka Milana Škodu. Slávistická legenda nastoupila ve druhé lize poprvé od začátku a hlavně v prvním poločase domácí zadáky zlobila.

„Bylo vidět, že má zkušenosti. Je těžké ho hlídat. Poradili jsme si s tím ale dobře,“ míní.

| Video: Youtube

Ševci pokryli Škodu, sedm posledních utkání vyhráli a jako jediní v soutěži zůstávají bez porážky. Navíc se třemi inkasovanými góly mají zároveň nejlepší obranu soutěže.

„Každý rád vyhrává. Máme 22 bodů, start je úžasný. Nesmíme ale polevit, naopak musíme furt pokračovat,“ burcuje.

Také Zlíňany trápí odklady a dlouhé pauzy. Zatímco za první měsíc odehráli šest soutěžních duelů, za druhý jen dva.

„Žádný z nás nemá rád, když se nehraje. Museli jsme se s tím však nějak poprat. Teď už se snad nic odkládat nebude. Před sebou máme náročný program. Jsme rozjetí, musíme furt valit,“ říká.

Černín si ale nyní zase od zápasu odpočine, protože proti béčku Slavii obdržel čtvrtou žlutou kartu a nedělní duel v Ostravě kvůli disciplinárnímu trestu vynechá.

„Měli bychom si na to dávat pozor,“ ví dobře. „Na střídačce jsou ale další kluci, kteří to zvládnou. Kádr je vyrovnaný. Je jedno, kdo hraje,“ myslí si.

Trenér Červenka svěřence v pauze nijak nešetřil. Jen v sobotu, kdy nejvíce lilo, naordinoval týmu lehčí trénink. „Jinak jsme jeli furt plná palba,“ hlásil s úsměvem.

Vydatný déšť nijak zvlášť neuškodil trávníku na Letné, který se oproti začátku sezony, kdy ho poničila plíseň, zlepšil.

„Hřiště se dává dohromady. Nám to ale vyhovuje. Doma jsme silní, ještě jsme tady neztratili ani bod,“ připomíná.