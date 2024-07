„Gólman měl zakrytý výhled. Kdyby to viděl, možná by to chytil. Za gól jsem samozřejmě rád,“ culil se první střelec ševců v letošním ročníku.

Moravané doma díky přesnému zásahu dvaadvacetiletého ofenzivního středopolaře zdolali Táborsko 1:0 a se stejným skóre zůstávají po dvou kolech neporažení.

„Pro nás je to ohromně důležitá výhra,“ vnímá Tkáč.

„Jestli se chceme pohybovat nahoře, musíme domácí zápasy zvládat. Musím ale smeknout. Táborsko nehrálo vůbec špatně, byl to nepříjemný soupeř,“ přidal.

Bojovný duel dvou uchazečů o postup přinesl velký boj a jen málo fotbalu. Velkým problémem bylo hlavně hřiště. Nový pažit totiž napadla houbová plíseň, zasít se muselo znovu, a jelikož ne všude se trávník uchytil, vypadala plocha z tribuny i v televizi strašidelně.

„Terén byl opravdu složitý, byla to víceméně hlína. Asi jsem nehrál na něčem takovém,“ uvedl Tkáč.

„Místo toho, abych se soustředil na přihrávku, musel jsem se dívat pod sebe, jestli balon skáče nebo ne,“ popisoval. „Doufám, že se trávník časem zlepší,“ přeje si nejenom odchovanec.

Někteří terénu přičítaly i nezaviněné zranění Natchkebii a Nombila po změně stran, oba museli kvůli zdravotním problémům střídat.

„Nevím, jestli za to může trávník, protože to byla svalová zranění. Snad se kluci dají brzy do pořádku a nebude to nic vážného,“ doufá.

I když Tkáč počítal s tím, že bude ve druhé půli střídat, kvůli neplánovaným ztrátám vydržel na trávníku až do konce.

„Přitom kolem sedmdesáté minuty už jsem pomalu chytal křeče. Vzápětí jsem dal ale gól, který mi dobil baterky,“ usmívá se.

| Video: Youtube

Hrdina utkání si po utkání užil děkovačku s fanoušky, kterých na první domácí zápas po sestupu z první ligy dorazilo 2 265.

Slušná návštěva však viděla spoustu soubojů, minimum šancí, hlavně boj.

„Je zajímavé, že pořád máme na kontě nula inkasovaných branek,“ kroutí hlavou.

„Je vidět, že každý zápas je o jedné, dvou šancích. Druhá liga není moc o fotbale, ale spíš bojovnosti. Jak se to povídá, tak to fakt je. Máme ale dobrou partu a zatím to celkem funguje,“ těší Tkáče.