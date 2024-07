„Jsem rád, že jsme mohli někam vycestovat a být jinde než u nás ve Zlíně. Je to příjemné zpestření. K dispozici máme výborné hřiště, podmínky jsou lepší než doma. I služby na hotelu jsou super,“ pochvaluje si.

Dvaadvacetiletý středopolař si část přípravy plnil individuální plán. V tréninku měl úlevy, aby pošetřil bolavý sval, nyní už normálně funguje. Dělá vše, co spoluhráči, chystá se s mančaftem,

„Postupně jsem se do toho dostával. Už minulý týden jsem hrál poločas, ale furt to není stoprocentní,“ přiznává.

I tak bude v sobotu k dispozici trenéru Červenkovi pro zápas s Austrií Vídeň. Na generálku, která se odehraje na hlavním stadionu, se těší. I když to možná bude bez diváků, za zavřenými dveřmi, jak je v Rakousku zvykem.

„I tak to bude pro nás něco jiného. Austria má krásný stadion, je to kvalitní protivník,“ říká.

Pro Tkáče není poslední protivník úplně neznámý. Když má v sezoně čas, občas s kamarády do Vídně vyrazí.

„Jezdíme na Rapid, kterému fandím. Byli jsme právě na derby s Austrií. Byla tam vynikající atmosféra,“ líčí.

Ať dopadne generálka pro ševce jakkoliv, výsledek nebude tím hlavním. Daleko důležitější bude první mistrovský zápas za týden na hřišti brněnské Líšně, kde Zlíňané zahájí svoji postupovou misi.

„Sezona už je za dveřmi,“ cítí Tkáč.

I když druhou ligou nikdy předtím nehrál, dobře ví, co ho s parťáky po sestupu z nejvyšší soutěže čeká.

„Běhavý, soubojový fotbal. Venku to bude spíše boj,“ tuší.

Před vlastním publikem se chtějí ševci prezentovat kombinační hrou, vstřelenými brankami.

Hlavní je dobře odstartovat. „Do sezony chceme vstoupit vítězně,“ přitakává.

| Video: Youtube

Právě Tkáč je jedním z hráčů, který měl Zlín táhnout.

Odchovanec ale po odchodu kamarádů Slončíka, Cedidly či Bužka větší zodpovědnost za výsledky necítí, byť se od něj čekají branky i asistence. „Větší tlak na sebe nevnímám. Je nás víc, kteří by mohli tým táhnout. Jsou tady daleko zkušenější kluci, ale když to půjde, rád pomohu,“ říká.

Letošní novinkou je změna domácích utkání. Ševci budou na Letné nastupovat většinou v pátek v podvečer, od osmnácti hodin.

„Je to zajímavé, ale nijak to neřeším. Hlavně ať to vyhovuje fanouškům, kteří nám fandí,“ dodává.