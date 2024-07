„Pro diváky to byl zajímavý zápas, hrálo se nahoru a dolů. Na obou stranách tam bylo hodně rychlých přechodů do protiútoku i zajímavých situací. Vyhrát jsme mohli my i soupeř. Škoda, že jsme lépe nevyřešili několik momentů, gólů jsme mohli dát víc. Soupeř měl ale taky své příležitosti.

Šance ale měl spíš po našich technických chybách, když jsme zaváhali v rozehrávce nebo lehce ztratili balon. Na tom ještě musíme zapracovat. Jinak v naší hře byly i dobré věci. V přechodu nahoru bylo dost rychlých prostrkávaček. Škoda, že jsme vpředu nebyli ještě více přesní, ale celkově to kluci proti kvalitnímu soupeři zvládli velice dobře, tentokrát i běžecky.

Škoda, že za stavu 2:1 neproměnil Latyr Ndiaye stoprocentní příležitost. Dostal míč od Čelůstky mezi malé vápno a penaltu, sám to placírkou dával těsně vedle. Ještě v poslední minutě šel Ovesný zboku sám na brankáře, kterého ale neprostřelil a následná dorážka šla mimo.

Je to škoda, klidně jsme mohli vyhrát. Soupeř měl v sestavě vyšší a důrazné hráče, hrozil hlavně po centrech a standardních situacích, kluci si s tím vzadz ale docela poradili. Utkání mělo úroveň, kvalitu.

Pro nás to byla dobrá zkušenost a cenná průprava. Utkání s Ružomberokem nám ukázalo, co máme dál zlepšovat. O přestávce jsem prostřídal sestavu, dal tam tři mladé hráče, postupně se do hry dostali i další kluci.“

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka