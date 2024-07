Doma na Letné skolili gólem Tkáče Táborsko 1:0, se stejným skóre a čtyřmi body se drží po dvou kolech nahoře, tak jak si před startem ročníku přáli.

„Tento výsledek je pro nás strašně důležitý, protože každý zápas bude velký boj,“ vnímá trenér FC Zlín Bronislav Červenka.

Mužstvo po tvrdé lopotě zaslouženě chválil. Po vydřeném triumfu vyzdvihl zodpovědnost, důslednost a poctivost. Právě na tyhle atributy chce jeden z hlavních kandidátů na postup do nejvyšší soutěže i nadále sázet.

„Na tomto terénu nic jiného nečekejte. Pokud se hřiště nespraví, bude to stejné,“ varuje fanoušky předem.

Když se však bude vyhrávat, lidé herní nedostatky rádi odpustí. I po pátečním zápase ocenili hráče potleskem, byť šancí i pohledných akcí bylo jen pár.

„Za výsledkem jsme si ale šli od první minuty,“ říká Červenka.

„Ukázali jsme divákům, že jsme tým a na tomto těžkém terénu a v tomto počasí dokážeme hrát agresivní fotbal. Byli jsme nebezpečnější a tři body si zasloužili,“ míní.

Radost z výhry kazí kouči Červenkovi jen další zranění. Duel pro svalové problémy nedohráli Natchkebia ani Nombil. Borci ze zahraničí se tak přidali k Buchvaldkovi, Kolářovi a Didibovi, nehrál ani vyloučený Reiter.

„Bobtnající marodka je blbá a nepříjemná,“ poznamenal zlínský trenér. „Na střídání totiž máme jenom mladé kluky, kterým chybí zkušenosti. Možná teď přišel čas dát jim šanci,“ přemítal.

Zároveň ale věří, že se marodi brzy uzdraví. „Snad budou kluci do dvou či tří dnů v pořádku a do Prostějova pojedeme se slušným počtem hráčů. Pokud bude, bude to komplikace, se kterou si musíme poradit,“ ví dobře.

Podle Červenky ale nejsou zranění vážná. Jde spíše o svalové problémy, které má na svědomí únava či horší terén. „Třeba je to náhoda, ale věřím, že to bude brzy bude dobré,“ zůstává optimistou.

Na Letné se i kvůli marodce baví o možném posílení, doplnění mužstva. „Kádr není široký. Mladí kluci do něj sice patří, ale do sestavy nemohou naskočit čtyři naráz. To by pro nás znamenalo riziko,“ vnímá.

Vedení Zlína už v týdnu přivedlo zkušeného krajního beka Miloše Kopečného. Navrátilec mezi ševci se proti Táborsku ukázal fanouškům, zase navlíkl žlutý dres.

„Míla je silový, důrazný hráč. Zvedl u nás konkurenci, pomůže nám nejen v defenzivě, ale umí podpořit i útok,“ oceňuje Červenka. „Navíc je výborně kondičně připravený. Jsem strašně rád, že jsme ho udělali,“ těší kouče.

Zlíňané kromě kádru musí vyřešit hlavně trávník, který je v žalostném stavu. Poznar a spol. na Letné absolvovali jediný trénink, zápas hřiště ještě více poškodil.

„Je úplně rozorané,“ říká smutně Červenka.

Lepší to do konce podzimu asi nebude. „Musíme vymyslet nějakou variantu, ale aby se dal do pořádku, potřeboval by dva měsíce na zotavení,“ myslí si.

A tolik času v Baťově městě rozhodně nemají. „Před dvaceti lety jsme hrávali taky na hlíně, ale měli jsme jiný styl a žádné zahraniční hráče,“ dodává.