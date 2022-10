„Jan Kameník a Jozef Pavlík zaslouží poděkování za práci, kterou v našem klubu od června loňského roku odvedli. Přejeme jim hodně štěstí v jejich dalším profesním i osobním životě,“ okomentoval rozhodnutí klubového představenstva jeho předseda Lukáš Vaculík.

Kameník, jenž žije s rodinou s Tupesích na Uherskohradišťsku, s odvoláním příliš nepočítal. „Nic mi nebylo řečeno. Žádné ultimátum jsem nedostal,“ prohlásil po úterním duelu ve Zlíně.

„Kontinuálně jsme pracovali dál a věřili, že výsledek přijde, což se i v pátek stalo, když jsme doma se Slavií B vyhráli,“ připomněl poslední triumf, který ale přišel po předcházejících šesti nezdarech.

V současné době se Jihlava nachází v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ ligy na osmém místě.

O možném odvolání nechtěl těsně po vyřazení v poháru spekulovat. „Oficiálně se ke mně nic nedostalo,“ uvedl.

„Něco jsem si samozřejmě přečetl v novinách. To jsou ale věci, které k fotbalu patří. V momentu, kdy tým nehraje podle představ vedení a nezískává body, tak je jasné, že se to někde objeví a s tímto tlakem je potřeba se naučit žít a vyrovnat,“ pokračuje.

„Tohle si spolkneme my, členové realizačního týmu. Nechceme to přenášet na hráče, aby zůstali v klidu. My pracujeme pořád stejně,“ dodal.

Závěr podzimní části už ale Vysočina dohraje bez něj.

Jihlavští činovníci příchod nového kouče a jeho asistenta v současné době finalizují. „Vše nasvědčuje tomu, že bychom jejich jména mohli oznámit ve čtvrtek ráno, kdy by měli vést první trénink s našim týmem,“ prozradil Vaculík.

Podle informací Deníku Jihlavu převezme bývalý kouč Baníku Ostrava Ondřej Smetana.

Již s novým trenérským týmem fotbalisté FC Vysočina v sobotu zamíří k druholigovému utkání v Příbrami. „Chceme se teď soustředit pouze na přítomný okamžik, na nejbližší ligový duel v Příbrami. Zároveň chceme systematicky pracovat na rozvoji a budoucnosti klubu," dodává Vaculík.