„Na Vlašim vzpomínám jenom v tom nejlepším, protože se mi tam podařilo zpátky nakopnout. Nastupoval jsem pravidelně, rozehrál se. Za mě je to ideální klub pro mladší kluky, protože mají super podmínky a posouvají se pak dál,“ říká jednatřicetiletý stoper.

Do jedenáctitisícového města dorazil na začátku roku 2014 z Jablonce. Předtím hostoval ve Znojmě, ale až díky angažmá ve Vlašimi se pořádně prosadil v profesionálním fotbale, začal konečně hrávat.

„Pro mě to bylo nejenom po fotbalové stránce hodně zajímavé angažmá,“ přiznává.

Na souboj s bývalým klubem se těší, byť žádný z tehdejších spoluhráčů už dres týmu FC Sellier & Bellot nenosí a částečně se obměnil i management.

„Myslím, že tam ještě nějaké známé tváře potkám,“ věří. Také stadion prošel rekonstrukcí, je hezčí než dřív.

„Od té doby, co jsem postoupil s Opavou do ligy, jsem tam ale nebyl. Prý se tam dost věcí změnilo. Sám jsem zvědavý, jak to tam teď vypadá. Těším se,“ uvedl.

Přestože je Vlašim nejmenší město s druholigovým fotbalem, i ve skromnějších podmínkách pracuje vedení klubu skvěle a i díky spolupráci se Slavií či jinými pražskými celky mu to funguje.

„Vlašim je domácí klub, docela fotbalové město. Lidi si dokážou najít cestu na zápasy. Čeká nás dynamický a běhavý soupeř. Musíme se domácím vyrovnat a zkusit mu vnutit naši hru,“ říká.

V Česku v posledních dnech panuje tropické počasí, všechny sužují obrovská vedra. V pátek vpodvečer, kdy se zápas 6. kola Chance Národní Ligy hraje, by už mohlo být lépe. I tak to bude pro oba týmy náročná šichta.

„Zápas bude o trpělivosti. Hrajeme venku, takže se chceme znovu odrazit od dobré defenzivy. Kdo góly nedostává, ten neprohrává,“ připomíná s úsměvem.

V Baťově městě vládne po vydařeném vstupu do sezony dobrá nálada. Ševci ještě neprohráli ani neinkasovali, po pěti kolech jsou v čele tabulky.

„Tajně jsme v to doufali. Víme, že jsme měli i štěstí, ale to k tomu patří. Musíme si toho vážit a dál pracovat,“ dodává.