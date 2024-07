„Věděl jsem co udělám. Chtěl jsem to kopnout přesně takhle,“ tvrdil po středečním utkání zkušený srbský křídelník, který byl strůjcem druhého triumfu v ševců v Chance Národní Lize.

Na pokutový kop byl určený společně s útočníkem Poznarem, nakonec si míč sebral Vukadinović a nezklamal. „Jak sudí pískl, tak jsem se Poznyho ptal, jestli mi to nechá, jak se cítí. Jelikož byl v tu chvíli trošku zavařený, tak jsem si to vzal a naštěstí to vyšlo,“ líčí s úsměvem.

Favorizovaní hosté ve druhé půli přečkali několik šancí snaživých Hanáků, které pak v závěru dorazili gólem Nombila po teči.

„Bylo to spíš ubojované vítězství, zlaté tři body,“ ulevil si rodák z Bělehradu.

Proměněná penalta Vukadinoviće v Prostějově | Video: Dominik Zahnaš

Výhry 2:0 si považoval, stejně jako v pátek doma proti Táborsku to byl zase boj.

„Strašně těžký zápas. Zase se ukázalo, že druhá liga nebude o fotbal, ale spíš o soubojích. Jsem z toho trošku špatný, ale musím si na to zvyknout. Tak to prostě je,“ říká.

Oba týmy potrápilo uprostřed týdne obrovské vedro. I když se hrálo až od půl šesté, teplota po celý den neklesla pod třicet stupňů. Na trávníku to byla pořádná výheň.

„Hrozné,“ povzdechl si bývalý hráč Sparty, Slavie, Jablonce, Teplic či Karviné. „Sice pocházím z Balkánu, takže bych měl horko snášet lépe, ale už jsem v Česku patnáct let, taky mi to dělalo problémy,“ ufukoval po zápase.

Ševci se ale zatím s nástrahami Chance Národní Ligy vědí rady. Po třech kolech mají na kontě sedm bodů a jsou v čele tabulky.

„Vstup se nám vydařil, teď to musíme potvrdit doma,“ ví dobře Vuki.

Zlíňané mají před sebou nezvykle volný víkend. Další duel sehrají až v pondělí, kdy na Letné vyzvou Olomouc B.

Příští pátek pak před vlastním publikem přivítají Viktorii Žižkov, což bude i díky přítomnosti sportovního ředitele Pražanů Pavla Hoftycha, jenž dělá poradce ve zlínském klubu, pikantní střetnutí.

„Příští týden je celkem krátký. Musíme načerpat síly a dobře se na to nachystat,“ říká.

V Prostějově zase ševci potkali čtyři své bývalé spoluhráče. Kromě Bartolomea a Slaměny v minulosti nosili žlutý dres také Žák s Hrdličkou.

„S kluky v kontaktu nejsem, ale jsem rád, že hrají. Hlavně na Bárta (Bartolomeu – pozn. red.) mám díky poháru hezké vzpomínky. Také Hrdlovi přeju, ať se mu daří,“ vzkázal závěrem.