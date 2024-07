Rodák z Bělehradu odehrál v dresu Zlína celkem 154 ligových utkání, ve kterých si připsal devatenáct branek a jednadvacet asistencí, což z něj činí jednoho z nejlepších hráčů klubové historie.

V minulé sezoně patřil k nejvytíženějším ševcům. Nastoupil ve všech 35 duelech, k šesti gólům přidal čtyři nahrávky a s deseti body byl nejproduktivnějším Zlíňanem.

Krajní záložník či útočník začínal s fotbalem v Hajduku Bělehrad. Do Česka přišel v roce 2009 a začal hrát druhou ligu za Sezimovo Ústí.

V lednu 2012 přestoupil do Jablonce, ale do sestavy se neprosadil. Jaro 2014 strávil na Žižkově a ligu si stabilně vyzkoušel až v sezoně 2014/15 na hostování ve Slavii.

V září 2015 odešel do Zlína. V lednu 2017 ho chtěla Slavia, přestup do Prahy mu vyšel až v létě, když zamířil do konkurenční Sparty. V přípravě se zranil, pak už se nedostal do sestavy a v srpnu se vrátil na roční hostování do Zlína.

Na podzim 2018 to opět zkoušel ve Spartě, ale v zimě odešel na hostování do Bolusporu.

Po návratu z Turecka zamířil do Karviné. Po angažmá v Teplicích si na rok odskočil domů, hrával za tým Radničky Niš.

V lednu 2022 už byl ale zpátky ve Zlíně. Celku z Baťova města zůstává věrný i po sestupu do druhé ligy.