Zlínu vstup do sezony po letní obměně kádru výsledkově vychází. V prvních třech duelech získal velmi slušných sedm bodů, navíc ani jednou neinkasoval.

Po úvodní bezbrankové remíze v Líšni přišly dvě výhry nad Táborskem a Prostějovem, nyní chce udělat další krok k návratu do nejvyšší soutěže.

Proti rezervě Olomouce to však jednoduché mít rozhodně nebudou.

Juniorka Sigmy má za sebou skvělý ročník. Hanáci hlavně díky spanilé jarní jízdě skončili druzí, do baráže ale nemohli, a tak si dvojzápas s Karvinou zahrál čtvrtý Vyškov.

Úspěšný trenér Tomáš Janotka se ale v létě přesunul na lavičku prvního týmu, do áčka si vytáhl i šikovné mladíky Mikulenku, Hadaše, Dohnálka, Šípa či Spáčila, a tak jeho nástupce Miloslav Brožek, jenž na Hanou dorazil z Opavy, skládá úplně nový tým.

„Kluci, kteří přešli z dorostu, a kteří zůstali v kádru B-týmu, si v přípravě vedli velmi dobře. Se všemi ještě budu mít pohovory, vyjasním si s nimi, co od nich očekávám, jakou budou mít roli, či v jakém stavu připravenosti na druhou ligu jsou. Všichni ale mají velký potenciál,“ tvrdí Brožek.

V Olomouci na podzim nebudou hrát Ondřej Petráš, Patrik Michl, Vítězslav Pavlíček, Marek Táborský, Richard Král a Vítězslav Pavlíček, kteří zamířili na hostování do jiných klubů.

Cíle olomouckého béčka zůstávají stejné.

„Největším úkolem bude, abychom udrželi organizaci hry. V každém utkání budou změny v sestavě, což nás provázelo i v přípravě. Organizace hry je pro nás naprostý základ. Víme, co chceme hrát za rozestavení, víme, jak se chceme prezentovat. Chceme hrát fotbal, který hráče rozvíjí. Musíme samozřejmě postupně zapracovat mladé hráče, kteří přišli z dorostu, aby tady vznikla nová generace hráčů po velmi úspěšné, která tady byla. Je to pro nás velký závazek. Když to shrnu, naše cíle jsou: posun hráčů, adekvátní herní projev značky Sigmy Olomouc a umístění takové, abychom na jaře nehráli o záchranu,“ vytyčil hlavní úkoly Brožek.

Jeho týmu vstup do nové sezony příliš nevyšel. Béčko Sigmy na úvod prohrálo v Chrudimi 0:3, pak doma remizovalo s Prostějovem 0:0 a s Viktorií Žižkov 1:1.

V poslední duelu nastoupili za Olomouc B i zkušený stoper Vít Beneš a také Kenneth Ikugar, který po vypršení smlouvy zamířil v létě ze Zlína právě do Olomouce. V pondělí se ale na Letnou zřejmě vrátí.