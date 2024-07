Třicetiletý krajní bek totiž v úterý po různých oťukávání podepsal na Letné novou smlouvu, po šesti letech je zase ševcem.

„Jednání trvala docela dlouho. S lidmi z klubu jsem byl v kontaktu od začátku letní přípravy. Přestup se zrealizoval za minutu dvanáct,“ přiznává posila druholigového Zlína.

Návrat do Baťova města si moc přál. „Doufal jsem v to. Mám syna, chtěl jsem, aby mě viděl hrát doma. Jsem rád, že to vyšlo,“ uvedl.

| Video: Youtube

Zásadní roli v comebacku holešovského odchovance sehrál trenér Bronislav Červenka, se kterým se Kopečný velmi dobře zná a byli spolu dlouho v kontaktu. „Volal mi hned po sezoně. Hlavně kvůli němu jsem tady,“ přiznává zkušený krajní bek.

Na Letnou, kde slavil největší úspěchy kariéry, se vrátil po šesti letech. „Je to docela dlouhá doba. Hodně se těším na fanoušky, kamarády i rodinu. Prostě na všechny, co budou chodit na zápasy a fandit nám,“ říká.

V Baťově městě v minulosti zažil hezké časy. Teď by na dřívější úspěchy rád navázal.

S ševci v sezoně 2014/2015 zažil postup do nejvyšší soutěže, o dva roky později byl i u historického triumfu v MOL Cupu.

Se Zlínem vyhrál i Česko-Slovenský Superpohár, ochutnal i Evropskou ligu.

Z dřívějšího působení zná nejen brankáře Dostála, ale i Poznara, Vukadinoviće či Bartošáka. „Na hřišti či ve městě jsem se ale potkával i s ostatními. Seznámit se musím jenom s těmi nejmladšími,“ říká.

Kopečný v kariéře prošel Kroměříží, Hulínem či Sokolovem. Nosil dres Hradce Králové či slovenské Senice, za sebou má i krátké angažmá v Českých Budějovicích.

Hostoval v Táborsku, aby na začátku roku 2022 přestoupil do Opavy. Po dvou a půl letech ale ve Slezsku skončil.

Ve druhé lize ovšem zůstává. Ševcům chce pomoct k okamžitému návratu do nejvyšší soutěže. „Láká mě to,“ přiznává.

Soutěž velmi dobře zná. Dobře ví, co obnáší a co Zlíňany čeká. „Vím, že to pro nás bude hodně těžké. Plno týmů chce hrát nahoře. Za mě jsou hlavními favority Brno a Táborsko. Určitě ale ještě někdo vyskočí,“ tuší.

K dispozici bude už pro páteční domácí duel s Táborskem, kde v minulosti taky chvíli působil.

„Tým je docela dlouhou dobu pospolu, má dobrého trenéra, který ví, co chce hrát. Táborsko má v sestavě i několik individualit. Musíme se na soupeře připravit a nic nepodcenit,“ uvedl.

Zda se objeví v základní sestavě místo vyloučeného Reitera netuší, kouči Červenkovi ale bude k dispozici. Věří, že je dobře nachystaný, byť se v létě připravoval hlavně sám.

„Fakt jsem poctivě makal,“ tvrdí. „Nemám totiž rád, když některý hráči jdou někam na testy a nejsou fyzicky připravení,“ dodává.