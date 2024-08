Domácí trenér Červenka po pondělní vydřené výhře nad Olomoucí B udělal v sestavě jedinou změnu. Místo Brandnera nastoupil na levém křídle Natchkebia. Na marodce zůstává pouze stoper Kolář, který by měl být brzy fit.

Ševcům parádně vyšel nástup do utkání, brzy šel v zápase do vedení. Vukadinović přiťukl míč Kopečnému, který přesným centrem našel Poznara a zkušený forvard přesnou hlavičkou otevřel skóre. Pro pětatřicetiletého útočníka šlo o vůbec první trefu po návratu do Zlína.

Hra se postupně vyrovnala, dál se hrálo bez výraznějších šancí, velkého vzruchu. Ve 28. minutě se ke střele dostal Natchkebia. Jeho pokus ale nebyl přesný ani důrazný.

Žižkov si velkou příležitost vypracoval po půlhodině hry. Nombila ve středu hřiště obral o míč Klusák, udělal pár kroků a snažil se přehodit vyběhnutého brankáře Dostála. Domácí jednička ale byla dobře postavená, ránu směřující do odkryté branky vlastním tělem zastavila.

Ševci zase zahrozili na konci první půle. Kopečný pálil po Vukadinovićově přihrávce zboku mimo, po standardní situaci Machalíka orazítkoval Nombil z dálky tyč. Akce pokračovala dál a Natchkebia střílel z hranice šestnáctky těsně vedle.

Následně střílel ze stejné vzdálenosti Tkáč, balon se mezi tři tyče ale nevešel.

V úvodu druhé půle zahrávali hosté trestný kop, Necid ale mířil z nadějné pozice jen do zdi.

Zlín zahrával po změně stran spoustu standardních situací, těžko se ale prosazoval. Do zakončení se dostal Didiba, stejně jako Nombil ale nedokázal skórovat.

Pražané se dál snažili o vyrovnání, my jsme ale dobře bránili, vzadu byli pozorní. V 80. minutě hlavičkoval hostující kapitán Batioja nad. K dalšímu zakončení se dostal Gembický, neuspěl.

Stejný hráč pak byl v 87. minutě blízko vyrovnání, vyběhnutého brankáře Dostála ale nepřekonal. V nastaveném čase ještě selhal hostující Sodoma. Ševci v hektickém závěru těsné vedení 1:0 uhájili, byť nakonec mohli přidat i druhý gól. Rána střídajícího Slouka ale orazítkovala tyč.

Fotbalisté Zlína sehrají další zápas příští pátek na hřišti Vlašimi.