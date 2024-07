„Je nám velkou ctí přivítat v našem klubu coby našeho nového generálního partnera právě stavební skupinu PSG. Toto partnerství je pro nás velmi důležité, protože nám umožní nejen finanční stabilitu, ale také rozšíření našich možností v dalších oblastech. Věříme, že společně s PSG dosáhneme úspěchů a přineseme radost našim fanouškům," uvedl v prohlášení na klubovém webu viceprezident FC Zlín Zdeněk Grygera.

Podle bývalého reprezentačního obránce není spojení fotbalového klubu a firmy PSG náhodné.

„Ke sportu máme v PSG velmi blízko. Dlouhá léta jsme podporovali zlínský hokej, nyní přicházíme pomoci fotbalu. Naším společným cílem je rychlý návrat do první ligy,“ říká hlavní akcionář PSG Juraj Surovič.

Známá svatební skupina se ale rozhodně nepasuje do role spasitelů.

„Maximum musí v nadcházejícím ročníku odvést každý z hráčů, realizačního týmu a všech, kteří jsou s klubem spojeni,“ upozorňuje Surovič.

„My klubu poskytneme jistotu, že se může i v horších časech opřít o stabilního partnera. V tomto ohledu mě těší i zvýšená podpora města sportu. Rád bych osobně především vrátil úsměvy na tváře zlínským fanouškům, kteří klub podporovali i v době, kdy se týmu nedařilo, což opravdu oceňuji. Fanoušci jsou náš dvanáctý hráč a věřím, že jim jejich podporu v letošní sezóně vrátíme dobrými výsledky,“ přidal.

Společnost, která si v letošním roce připomíná významné sté výročí od založení stavebního oddělení ve firmě Baťa, podporuje ve městě i regionu nejen fotbalisty, ale i další sportovce. Dlouho byla spojená hlavně s hokejem, finanečně pomáhala i házenkářům či florbalistům.

Angažovala se však i v motorsportu, cyklistice a v běžeckých maratonech.

„Sponzoringové aktivity jsme navíc v tomto pro nás významném roce posílili, jelikož ze kterého později vzniklo PSG. A při historických rešerších jsme zjistili, že právě v roce 1924 přešel fotbalový klub pod patronát firmy Baťa a přejmenoval se na SK Baťa, což fanoušci skandují dodnes. Tato symbolika byla pro nás jasnou motivací, abychom spojili naše síly právě v roce stého výročí obou těchto událostí,“ prohlásil Surovič.

Novým členem představenstva FC Zlín nominovaný za PSG se stal Richard Bdinka.

„Fotbal je pro mě osobně sport číslo jedna. Pětadvacet let jsem hrál malou kopanou a těším se na spolupráci s FC Zlín. V nové roli člena představenstva chci především detailně poznat zevnitř chod klubu, abychom mohli identifikovat všechny oblasti, ve kterých můžeme klubu pomoci. Za klíčový faktor k postupu zpátky do ligy považuji týmovou atmosféru v kabině, všichni musí táhnout za jeden provaz bez ohledu na své postavení. Z toho, co jsem zatím měl šanci poznat, mám z klubu velmi dobrý pocit a už se nemohu dočkat zahájení sezony,“ dodal závěrem.