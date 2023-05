Slušovičtí byli počínáním soupeře překvapeni, rozladěni. „Nikdy se nevyjadřuji k soupeři, ale tentokrát udělám výjimku! To, co předváděli někteří hráči od první minuty na hřišti a po vyloučení i mimo něj, tak to opravdu do krajského přeboru nepatří!“ nebral si po utkání servítky slušovický kouč Jan Večeřa.

„Dalo by se říci, že zápas skončil po necelých pěti minutách, kdy byli vyloučeni hned dva hráči Nedašova. Další v průběhu odstoupili, a protože na lavičce nebyli náhradníci, bylo jasné, že zápas se nedohraje. Samotný výsledek nemá cenu vzhledem k daným okolnostem komentovat,“ doplnil domácí kouč.

Protistrana však okolnosti fotbalového zmaru viděla zcela jinak. Nedašov se přitom již v minulých týdnech snažil o odklad zápasu, protože věděl, že z pracovních a soukromých důvodů fotbalistů bude mít problém poskládat tým pro zápas. Podle Nedašova však nebyly jejich prosby vyslyšeny. „Celkem nás mrzí, že nám nedokázali domácí vyjít vstříc, když jsme avizovali asi měsíc a půl dopředu, že se nebudeme moct sejít. Samozřejmě, že je naše věc, že máme úzký kádr, ale pokud někoho z domácích těší, jak dopadlo dnešní utkání, tak je to celkem smutné. Při prodlouženém víkendu se nabídlo velké množství náhradních termínů, o kterých však domácí tým nechtěl vůbec slyšet,“ konstatoval brankář Nedašova David Solař.

Vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám sobotního odpoledne nejen na Slušovicku, kdy utkání předcházela bouřka s přívaly deště a hřiště bylo dlouho podmáčené, nechtěli Nedašovští hrát.

Začátek utkání byl nakonec dvakrát posunut a s posvěcením sudích, kteří hřiště uznali za způsobilé, se začalo s 50minutovým zpožděním.

„Před začátkem samotného utkání se prohnal nad hřištěm velmi silný déšť, který zanechal za sebou stojící vodu na trávníku. Ani po čekací lhůtě 20 minut od úředního začátku utkání se stav hřiště výrazně nezměnil, hlavní rozhodčí však nařídil další čekací lhůtu, která podle nás již byla neadekvátním řešením,“ píše se v protestu hostujícího týmu.

„Zastáváme názor, že celkově vysoká čekací doba 50 minut byla účelová a tendenčně řízená proti našemu mužstvu, které chtělo odehrát utkání v náhradním termínu a za rozumných klimatických podmínek tak, aby nedošlo ke zbytečnému zranění hráčů. Dle řádu FAČR je maximální čekací doba 20 minut po stanoveném úředním začátku utkání, a po jejím uplynutí se v případě nezpůsobilosti terénu utkání odkládá na náhradní termín,“ doplnili Nedašovští v protestu, který vznesli i proto, že právě kvůli neregulérní hrací ploše došlo ke zranění jejich hráčů.

O osudu zápasu se tak rozhodne u zeleného stolu, orgány Zlínského Krajského fotbalového svazu. Podle všeho ale bude poločasový výsledek utkání (6:0) potvrzen a Nedašovu hrozí pokuta. O všem podstatném ale rozhodnou disciplinární a sportovně-technická komise na svém středečním zasedání.

Co se objevilo v zápise o utkání?

Protest Nedašova:

Chtěli bychom podat podnět k prošetření celkového vedení utkání. Před začátkem samotného utkání se prohnal nad hřištěm velmi silný déšť, který zapříčinil podmočení terénu a zanechal za sebou stojící vodu na trávníku. Ani po čekací lhůtě 20 minut od úředního začátku utkání se stav hřiště výrazně nezměnil, což zadokumentoval na svůj mobilní telefon první asistent rozhodčího spolu s hlavním sudím a druhým asistentem při kontrole hrací plochy. Hlavní rozhodčí však nařídil další čekací lhůtu, která dle nás, již byla neadekvátním řešením.

Zastáváme názor, že celkově vysoká čekací doba 50 minut byla účelová a tendenčně řízená proti našemu mužstvu, které chtělo odehrát utkání v náhradním termínu a za rozumných klimatických podmínek tak, aby nedošlo ke zbytečnému zranění hráčů. Dle řádu FAČR je maximální čekací doba 20 minut po stanoveném úředním začátku utkání, a po jejímž uplynutí se v případě nezpůsobilosti terénu utkání odkládá na náhradní termín.

Zároveň odmítáme tvrzení hlavního rozhodčího v zápise o utkání, kde se píše, že mužstvo hostů nebylo připraveno k zahájení utkání, čímž se zapříčinila další prodleva. Hráči hostů byli připraveni stejně jako hráči domácíh, kdy byla obě dvě mužstva převlečena, jen mužstvo hostů čekalo ve své šatně a poté i na tribuně, což mohl každý vidět. Toto bereme jako další záminku k nepřiměřeně dlouhé čekací lhůtě, kdy mužstvo domácíh a hlavního rozhodčího tlačilo na odehrání utkání v co nejzazší době, aby hřiště bylo na hraně způsobilosti.

Na předzápasové poradě při přítomnosti všech rozhodčích a vedoucích mužstev nebyl brán absolutně zřetel na názor vedoucího týmu hostů, který se snažil chránit hráče hostí před zraněními, které by mohly nastat v případě sehrání utkání na podmáčeném terénu, což považujeme za neakceptovatelné při pravomocech vedoucího mužstva.

I po zahájení utkání však zůstávala na hrací ploše místa, na kterých stála voda, např. roh pod světelnou tabulí, kde se voda držela neustále i po snaze o odstranění závady od hlavního pořadatele. I vlivem tohoto došlo ke zranění hráčů, kteří byli nuceni odstoupit z utkání, a tím pádem klesl počet hráčů pod dovolený počet.

Vyjádření k ČK Daniela Šenkeříka: Souhlasíme s udělením ŽK za faul, ale důrazně odmítáme druhou ŽK za slova „Tohle nebyl faul ani omylem.“, jak je uvedeno v zápise o utkání. V uvedené větě nevidíme žádné náznaky hanlivosti ani nerespektování hlavního rozhodčího, které by vedly k udělení druhé ŽK, a tím pádem ČK. Pokud by se udělovaly ŽK za každou takovou větu, tak by za tímto nastaveným metrem od hlavním rozhodčím rozhodně nedohrálo utkání více hráčů na obou stranách. Toto rozhodnutí silně zapříčinilo další momenty, které vedly k udělení ČK Jarolímu Holbovi. Udělení dvou ČK v 5. minutě zápasu jednoznačně ovlivnilo ráz a průběh utkání.

Zpráva rozhodčího:

Utkání bylo zahájeno v 17:20 z důvodu uvádění hrací plochy do způsobilého stavu. Hrací plochu jsem kontroloval pět minut před úředním začátkem a 15 minut po, kdy mi správce areálu s hlavním pořadatelem sdělili, že hrací plochu do způsobilého stavu do 30 minut po úředním začátku, po velkém dešti, uvedou. Toto jsem sdělil vedoucím na konci čekací doby. Utkání jsme po společné dohodě zahájili v uvedený čas s ohledem na nutnost přípravy hráčů, kdy hosté čekali a nebyli v době pohovoru vedoucích ještě převlečeni.

Ve 35. a 42. minutě odstoupili pro zranění dva hráči hostí. Poločas tak hosté dohráli v počtu sedmi hráčů. O poločasové přestávce se dostavil vedoucí hostí, že v utkání nebudou pokračovat cituji: “z důvodu, že dva náhradníci se zranili při rozcvičení před výkopem 2. poločasu, bohužel nás to mrzí, ale je nás šest“.

Ze strany hostí nebyl vznesen požadavek na uvedení a bližší specifikaci zranění hráčů.

Rozhodčí k vyloučení Daniele Šenkeříka:

V zápise: Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1.žk. NCH ­ bezohledné kopnutí protihráče podrážkou do nohy v souboji o míč v nepřerušené hře 2.ŽK. + ČK použití pohoršujících výrazů, kritika HR v přerušené hře, tohle nebyl faul ani omylem. po jeho zákroku.

Rozhodčí k vyloučení Jarolíma Holby:

Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, urážka rozhodčího s hanlivým výrazem “za tohle červenou, čuráku?“

Dodatečné vyjádření sudího k vyloučeným:

Hráče jsem napomenul jak je uvedeno v zápise, kdy po odpískání přestupku, při kterém byla jeho bezohlednost motivována rozhodnutím o zahájení utkání, si svým dovětkem směrem ke mě po jeho odpískání snažil kompenzovat velkou zlobu, kterou projevoval hned od začátku utkání nevhodnou komunikací s diváky a záměrným ničením trávy v hrací ploše.

Ihned po udělení ČK ke mě přiběhl jeho kolega Holba Jarolím (96020227) a dopustil se urážky mé osoby. Tento hráč se ještě ve druhé minutě dopustil velmi škaredého zákroku na obránce domácích, čímž mi hned v úvodu ukázal jaký charakter a styl hosté nastaví.