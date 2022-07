„Končím z rodinných důvodů – mám jedno dvouleté dítě, čtyři dny před zápasem s Potečí se mi navíc narodila holčička. Už takto to bylo hodně náročné. Loučím se alespoň krásným výsledkem, na vrcholu okresního přeboru,“ vysvětloval Bořuta v polovině června svůj překvapivý konec.

„Nástupce jsme obvolávali, oslovili jsme jich asi pět. Většina odmítla, jeden o nabídce přemýšlí. Máme ho však i v týmu, bylo by to ve správných rukách, klub dobře zná. Uvidíme však, jak to vše dopadne,“ dodal 36letý kouč.

Mimo klub se nikdo nenašel. Volba tak nakonec padla na bývalého kapitána Davida Gajdůška. „Už za působení Vlasti jsem za jeho absence pomáhal s tréninky. Kabinu i klub dobře znám, pro vedení to byla logická volba,“ říká Gajdůšek, o pět roků mladší nástupce Vlastimila Bořuty mladšího.

Jak se zrodilo vaše trenérské angažmá u „B“ Slušovic?

V klubu jsem dlouhodobě působil jako kapitán, poslední půl rok nehrající. Když Vlasťa oznámil, že bude končit, tak jsme v klubu začali hledat nového trenéra. Oslovili jsme řadu adeptů, vhodného kandidáta se nám však nepodařilo získat – buď už dál trénovat nechtěli nebo měli působiště jinde. Volba nakonec padla na mě.

Jak dlouho jste nad nabídkou váhal?

Zprvu jsem k celé záležitosti měl daný jasný postoj – trénovat jsem ještě nechtěl, spíše jsem se hodlal vrátit k aktivní kariéře. Situace se ale nakonec vyvinula, jak vyvinula. Vedení nechtělo dopustit, aby se to tzv. řešilo horkou jehlou nebo aby u týmu působil někdo dočasně.

Budete si k bývalému trenérovi Bořutovi chodit pro rady?

Nadále zůstává našim věrným fanouškem, místo střídačky pouze usedne na tribunu. Už teď se těší na domácí zápasy. Jsme spolu domluveni, že když bude potřeba, není problém se mu ozvat.

Bořuta po postupu u Slušovic končí. Promluvil o kádru i hledání nástupce

Jak vaše jmenování přijali bývalí spoluhráči?

Myslím, že celkem dobře. Naopak uvítali, že nemusí poznávat někoho nového, kdo by o klubu nic nevěděl. Čas teprve ukáže, zda vše bude fungovat. Kluky ale prozatím musím pochválit. Jak se loni sezona dohrávala, tak jsme se na tréninky už horko těžko scházeli. I když se nám nyní program kryje s dovolenými, tak trénujeme dvakrát týdně.

U „B“ jste dlouho působil jako kapitán. Berete to jako výhodu?

Znám prostředí, kluky, vím co od koho čekat, jaké mají nešvary. Vím, jak funguje klub. Pochopitelně je to ale také nevýhoda.

Povídejte…

Kluky řadu let znám jako člen tým, teď to budu brát z jiného úhlu pohledu. Před začátkem přípravy jsme sedli, vysvětlili, že jsme v jiné pozici. Kámoši jsme i nadále, sranda může být. Pokud ale půjde o fotbalové věci, musí je respektovat.

Podívejte se: Takto slaví "B" Slušovic! Pohár přebíralo po výhře 11:0

Jaká je dosud realita?

Tréninky probíhají na jedničku, nevidím v nich žádný problém. V zápasech se to teprve ukáže. Některé přípravné duely nám nevyšly, soupeři je odřekli kvůli tomu, že by se nesešli. Pokud nepočítám modelový zápas s dorostem, tak první přípravné utkání odehrajeme až o víkendu s Malenovicemi.

V kádru působí také váš mladší bratr Michal…

Už by se dal zařadit mezi zkušenější hráče, i on byl rád, že se toho ujmu. Cítím od něj velkou podporu.

Uplynulou sezonu jste suverénně ovládli okresní přebor. Jaký bude přechod do I. B třídy?

Bude to velký rozdíl. Nová soutěž má obrovskou kvalitu, hlavně naše skupina B. Pravděpodobně přijdou horší zápasy i porážky. Musíme s s tím počítat. Pak uvidíme sílu kabiny, jak jsme schopni se zvednout. Rádi bychom hráli v klidném středu.