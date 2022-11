Když už ale dojde k nějakému konfliktu, agrese se dostává dál, než v minulosti. „Pamatuji si, že kdysi třeba fanoušci vykoupali rozhodčího v řece. Nyní ale jdou ještě dál. Minimálně v urážkách,“ mrzí šéf komise.

„Častěji než dříve řešíme výstupy diváků, fanoušků, jako například na Baťově či ve Valašské Polance. Inzultace byla v našich krajských soutěžích naposledy řešena před třemi čtyřmi roky,“ upřesnil Kadlček.

Právě čím dál větší troufalost směrem k sudím vede muže v černém k více či méně důrazným požadavkům na zvýšení trestů. „Vždy záleží na osobnosti, jaký si umí udělat na pažitu pořádek. Žádné zásadní změny v trestech ale neplánujeme, což ale neznamená, že se tímto probléme nezabýváme. Nastolili jsme trend na začátku nové sezony, abychom chránili nejen sudí, jejichž práce si všichni vážíme, ale i zdraví kvalitních, rozdílových hráčů. Zákroky bez balonu trestáme přísněji než v souboji, stejně jako si více všímáme vulgarit a urážek směrem k sudím. Za tyto prohřešky potrestaní hráči pak nemají nárok na snížení trestu, necháváme jej celý odsedět. Vše v duchu disciplinárního řádu!,“ zdůraznil.

Výjimečnou situací se na podzim stalo nedohrané utkání dorostu v Morkovicích, kde Luhačovice odmítly kvůli neschválené umělé trávě nastoupit do druhé půle. Zápas byl ale poté dohrán o měsíc později. „Zde ale žádné disciplinární tresty nepadaly, jednalo se ryze o záležitost Sportovně-technické komise, která soutěže řídí. Každopádně to byla nestandardní věc,“ připustil Kadleček, který nejenže přes pět let šéfuje komisi na kraji, ale je členem i DK na Moravě.

„Na této úrovni se již více hraje fotbal, hráči jsou vyhranější, kvalitnější a i inteligentnější. Čím nižší soutěž, tím více excesů. Na Moravě jsme na podzim neměli velký problém,“ těší člena disciplinárky, která řeší třetiligové a divizní soutěže.

„Musím ale přiznat, že k naší nelibosti stoupá agresivita u mládežníku! Je to odraz společnosti, výchova mládeže už není, co bývala, jako třeba před deseti a více lety. Mladí si dovolí mnohem více. Chybí větší respekt,“ cítí předseda.

A jaké čeká Zdeněk Kadlček jaro, kdy půjde o postupy i sestupy? „Odvetná část bude tradičně více bojovnější, napjatější než podzim. Půjde o hodně – postupy, sestupy a některé zápasy budou napjaté. O to více záleží na komisi rozhodčích, aby na tyto vytipované duely delegovala kvalitní, nejlepší rozhodčí a delegáty,“ dodal Zdeněk Kadlček.

Největší hříchy fotbalového podzimu tak byly k vidění na okresní úrovni. Ten největší na Zlínsku, kdy po utkání Okresního přeboru v Jasenné byl napaden sudí, padaly zde půlroční tresty. „Šlo o jednu výjimku. Nemyslím si, že by byla agresivita nějak výjimečná. Za poslední roky je to pořád stejné, podobné,“ poznamenal předseda DK OFS Zlín Bronislav Cibulka.