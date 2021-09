„Byl to nezaviněný střet, souboj. Těžko říci, kdo v té rychlosti tam byl dříve. Ale skončilo to pro nás blbě. Snad se co nejdříve Martin dá dohromady,“ klopil po zápase oči nevšovský kapitán Aleš Urbánek, bývalý ligový fotbalista mimo jiných Olomouce, Sparty či Slavie, který ale při absenci náhradního gólmana musel v sobotu na poslední půlhodinu do brány!

„Naposledy jsem mistrák chytal snad někdy v dorostu,“ marně pátrá v paměti 41letý odchovanec slavičínské kopané.

O tom, kdo se při zranění gólmana postaví do svatyně, měl hned jasno. „Na tréninku, když nám chybí gólman, tak se postavím do brány. Proto jsem neváhal,“ upřesnil Urbánek, jenž nebyl se svým výkonem spokojen. „Rozhodně ne, čekal jsem od sebe lepší! Mrzí hlavně ten druhý, kdy střela prošla mezi nohama, sáhl jsme si na míč, ale to bylo málo. Ten si vyčítám,“ přiznal bývalý úspěšný a talentovaný fotbalista s více jak 150 ligovými starty. „Ty další dvě branky byly pro mě nechytatelné.“

Současně ocenil rozhodnutí domácího Forala, který schválně neproměnil nabídnutou penaltu. „Je to borec, smekám před ním, že to tak vyhodnotil. Rozhodčí se upískl,“ cítí Urbánek,. „I přese všechno jsme zde měli vyhrát. Za stavu jsme zahodili dvě tutovky. To nás stálo vítězství. Čtyři góly bych už možná nepustil,“ smál se.

Klubový pokladník má ve svém seznamu širokou škálu položek, za co se v kabině Nevšové přispívá. Že by měl přispět nyní i Urbánek, odmítá. „Zápisné není za co. Kdybychom vyhráli, tak snad ano, ale nyní to není na místě. Přejeme nyní Martinovi co nejrychlejší uzdravení!“ vzkázal Aleš Urbánek.