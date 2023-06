Třebaže zástupci pověřené komise FAČR věří, že se tak stane již od sezony 2024/25, většina fotbalové veřejnosti ji hned tak rychle neočekává.

„Zatím žádné zásadní novinky nemáme, nyní to spíše vnímám jako politické rozhodnutí. Pokud by k tomu mělo dojít, musel by se reorganizační, sestupový klíč oznámit již před startem nadcházející nové sezony. A to se podle mne nestihne. Takže nejbližší reálná varianta je od sezony 2024/25,“ předpokládá předseda Sportovně-technické komise Zlínského KFS Stanislav Travenec. „V nadcházejícím ročníku minimálně na naší krajské a okresní úrovni nečekám zásadní změny,“ uklidnil fotbalovou veřejnost šéf krajské STK.

II. liga (FNL)

Po tomto víkendu je již jisté, že z II. ligy sestupují Třinec a záloha pražské Slavie.

MSFL

V MSFL se bude do posledního kola asi bojovat o jednu postupovou příčku, která aktuálně patří HS Kroměříž, zuby si ale brousí i Hlučín a teoretickou šanci má i Uničov. Na opačném pólu mají sestup jistý poslední Vítkovice, ke kterým se ale ještě připojí další dva celky. Aktuálně je v ohrožení sedm celků.

Postup: ve hře: Kroměříž 70, Hlučín 68, Uničov 64.

Sestup: Vítkovice (12), v ohrožení: Velké Meziříčí (29), Vrchovina (29), Frýdlant (30), Uherský Brod (31), Hranice (35), Znojmo (37), Zlín B (38)

Divize

Ze tří moravských skupin nás zajímají dvě, v obou jsou na programu jen dvě kola. Éčko vedou Kozlovice, které stejně jako druhý Slavičín mají díky předehraným zápasům před sebou jediný zápas. A ten podle všeho rozhodne o vítězi. Ve skupině F má nejblíže postupovým oslavám rezerva po víkendu již prvoligové Karviné, ovšem ve hře jsou i Opava B a Hlubina.

Mnohem jednodušší je situace v případě sestupu. Poněvadž od nového soutěžního ročníku se všechny divizní skupiny rozšiřují na 16 týmů, pád postihne jen jediný ze všech tří skupin. Aktuálně drží černého Petra ve skupině D poslední SK Bystřice n. P. (11 bodů).

Postup: ve hře: Sk. E: Kozlovice (56), Slavičín (55). Sk. F: Karviná B 50, Opava B 47, Hlubina 46.

Sestup: v ohrožení: SK Bystřice n. P. (11), HFK Olomouc (14), Břidličná (14), Bruntál (17).

KFS Zlín

V krajských soutěžích díky „nulovému pádu“ z moravských soutěží dojde k minimálním přesunům týmů. „Takové sezony zase tak časté nejsou, ale už jsem jich pár ve své funkcionářské kariéře zažil,“ potvrdil předseda Sportovně-technické komise Zlínského KFS Stanislav Travenec.

Že by ale byl v létě bez práce, si nemyslí. „Jednak v případě divize dojde k jejímu rozšiřování, takže bude doplněna několika mužstvy z 2. míst krajských přeborů, a především se budou zpřísňovat podmínky účasti, kdy budou vyžadovány vyšší kvóty počtu mládežnických týmů. Moc nevěřím, že všechny týmy zůstanou v moravských soutěžích,“ předpovídá zkušený funkcionář.

„Také v některých našich třídách, skupinách může dojít k drobným dobrovolným změnám. O koho přesně jde a jaké změny v soutěžích budou, je nyní předčasné předjímat. Počkáme si na přihlášky a poté dle platných řádů na to budeme reagovat, doplňovat, přesouvat. Jako každý rok,“ pousmál se Travenec.

Krajský přebor

Jistotu postupu má už tři kola před koncem Strání, které se tak vrací do divize po roční přestávce. Poněvadž z divize již nemůže sestoupit do našeho přeboru žádný regionální tým, sestupovat bude jediný celek. Nejblíže pádu má poslední Bystřice pod Hostýnem, namočeny jsou další dva celky. „Strání po celou dobu dominovalo, přebor ovládlo zaslouženě,“ poznamenal Travenec.

Postup: Strání

Sestup: v ohrožení: Bystřice p. H. (9), Nedašov (13), Francova Lhota (17).

I. A třída:

Jistým postupujícím ze skupiny A je Hrachovec, v béčku o první příčku bojují Hluk s Těšnovicemi. „Sestupovat budou nejhorší týmy každé skupiny,“ upřesnil Travenec.

Postup: Sk. A: Hrachovec. Sk. B: ve hře: Hluk (56), Těšnovice (50).

Sestup: Kelč (5) a Bylnice (9).

I. B třída:

Ze tří skupin již oslavily postup Kroměříž B (B) a Staré Město (C), v áčku má k tomu nejblíže Dolní Bečva. Také v této třídě bude z každé skupiny sestupovat jen poslední.

Postup: Sk. A: ve hře Dolní Bečva (56) a Lidečko (52). Sk. B: Kroměříž B. Sk. C: Staré Město.

Sestup: Sk. A: v ohrožení: Hovězí (19), Příluky (25), Brumov B (25), Poličná (26), Horní Bečva (27), Dolní Lhota (27). Sk. B: Jaroslavice. Sk. C: Velký Ořechov.