A i zde je již po víkendu jasno - díky vítězství Uherského Brodu (32) na půdě posledního Frýdlantu n. O. (4:1) a lepším vzájemným zápasům s Hranicemi (0:3 a 6:0) a s Bohunicemi (1:0 a 1:0) se zachránil celek ze Slovácka, poslední tři celky již jistě sestupují! (Frýdlant, Hranice a Bohunice)

DIVIZE

Ze tří moravských divizí (sk. D, E a F) při pádu Kroměříže z II. ligy a 3 celků z MSFL bude sestupovat dohromady celkem 5 týmů - vždy nejhorší celky z každé skupiny a pak dva z předposledních míst s nejmenší počtem bodů.

Ve skupině D se již v předstihu radovali z postupu v Brně, kde uspěla rezerva místní Zbrojovky!

O soutěž níže sestupuje poslední Stará Říše (12), aktuálně na sestupové 15. příčce se nachází Pelhřimov (27), ovšem v posledních třech kolech budou o záchranu ještě bojovat Tasovice (28), Břeclav (28) a Speřice (30). Ty totiž mají s Pelhřimovem, horší vzájemné zápasy (2:2 a 1:2).

Ve skupině E už je od minulého víkendu jasno o nejlepším celku, kterým se stal nováček ze Strání (66).

Na opačném pólu tabulky „padá“ do krajského přeboru poslední Přerov (20). Stále platí, že aktuálně by se právě jen z této skupiny mohl zachránit předposlední tým s největším počtem bodů ze všech tří moravských skupiny divize.

I tak ale budou mít velmi neklidné spaní aktuálně předposlední Všechovice (28), bohužel z nejhoršího nejsou ani třicetibodové Skaštice a Baťov.

Pokud by se Pelhřimov dostal na 30 bodů a také ostatní co jsou v ohrožení vyhrávali, rozhodovalo by skóre, které má nyní nejlepší Baťov (47:55) -8, shodně pak Skaštice (36:51) -15 a Pelhřimov (33:48) – 15 a nejhorší Speřice (34:59) -25

Při očekávané výhře Pelhřimova tak nezbývá Skašticím v posledním kole ke stoprocentní jistotě ve Šternberku minimálně bodovat! „Situaci v tabulkách monitorujeme, ale neohlížíme se na ně, spoléháme jen na sebe! I proto jedeme do Šternberku uspět,bodovat. Připravujeme se na náročný duel, určitě nám nedá nikdo nic zadarmo! Všichni ale věříme v záchranu,“ burcuje jeden z trenérů Skaštic Lukáš Batík.

Ve skupině F je už o všem podstatném rozhodnuto! Tři kola před koncem si zajistila prvenství a postup Hlubina, sestup mají zpečetěn poslední Bruntál (12) a předposlední Jeseník (24).

KRAJSKÝ PŘEBOR

V nejvyšší krajské soutěži je po víkendu jasno už i o vítězi, postupujícím do divize. Podle očekávání se jimi stal největší favorit - ambiciózní Kvasice (57), které po vítězství v Luhačovicích udržely čtyřbodový náskok na druhý Spartak Hluk (53).

Pokud se v divizi zachrání všichni regionální zástupci, sestupovat bude v KP jen jeden tým, jehož jméno je už známo od předminulého víkendu – Francova Lhota (14). Pokud černý Petr v divizi E zůstane v ruce Baťovu či Skašticím, dolů půjde i předposlední celek. Nervózní jsou tak v Bystřici pod Hostýnem (23) a v Nevšové (23).

I. A TŘÍDA

V případě otázky záchrany v I. A třídě se stále musíme dívat na situaci v divizi - všech regionálních celků v ní. Pokud by z divize žádný tým z kraje nespadl, pak by v případě sestupu jednoho zástupce z KP sestupovaly z I. A třídy jen nejhorší celky každé skupiny. Pokud by z divize spadl Baťov nebo Skaštice, sestupoval by dva nejhorší celky z obou skupin a druhý nejhorší s nejmenším počtem bodů.

Ve skupině A již slaví prvenství a postup Kateřinice (59), které svůj úspěch stvrdily v Prostřední Bečvě (3:0). V boji o sestup si to v posledním kole rozdají Val. Příkazy (13) a Val. Polanka (13).

Ve skupině B se o víkendu mohl radovat z prvenství a postupu „nováček“ Kroměříž B (59), naopak sestup mají již několik víkendu jasný Koryčany.

I. B TŘÍDA

V případě záchrany se opět musíme dívat na situaci v divizi - všech regionálních celků v ní. Pokud by z divize žádný tým z kraje nespadl, což si všichni přejeme a je velmi pravděpodobné, pak by v případě sestupu jednoho zástupce z KP sestupovaly z I. B třídy jen tři týmy – tedy poslední celky z každé skupiny. V případě sestupu Baťova či Skaštic by se pak do okresních přeborů poroučely poslední celky a také jeden nejhorší z předposledních míst.

Ve skupině A má radost z prvenství a postupu Horní Bečva (56). Druhý sestup za sebou potkal Kelč, naopak ostatní celky již mají záchranu jistou!

Ve skupině B již tři kola před koncem slavili v Tečovicích (60). Jistotu pádu do okresu mají Louky (12), předposlední Příluky (20) budou držet palce v divizi Skašticím a Baťovu a na dálku bojovat s Prakšicemi (21) a Vlčnovem (22).

Málo vídaná situace je stále ve skupině C, kde o víkendu bude o první místo bojovat do poslední minuty až prvních pět týmů! Nejlepší pozici a náskok jednoho bodu má Uherský Ostroh (48), na záda mu dýchají Buchlovice (47). Úplně bez šance nejsou Zdounky (46), Topolná ale i Ořechov (45).

Minimálně na rok si od krajských soutěží odpočinou v Traplicích (13), kterým již poslední místo nikdo nevezme. Nervózní jsou pak předposlední Prakšice (21) a dvanáctý Vlčnov (22), kteří budou na dálku bojovat s Příluky ve skupině B a současně platí, že v případě záchrany Baťova a Skaštic se zachrání všichni tři! Naopak Slavkov a Malenovice mají po víkendu klidné spaní a jistotu udržení.

MSFL

1. Baník Ostrava B 34 24 7 3 62:22 79

2. Zlínsko 33 18 6 9 45:41 60

3. Třinec 33 16 8 9 66:45 56

4. Znojmo 33 16 8 9 58:41 56

5. Uničov 33 15 9 9 59:40 54

6. Karviná B 33 16 5 12 61:43 53

7. Hlučín 33 13 9 11 54:47 48

8. Hodonín 33 13 9 11 43:46 48

9. Frýdek-Místek 33 12 10 11 48:37 46

10. Zlín B 33 11 10 12 42:40 43

11. Start Brno 33 12 7 14 47:55 43

12. Rosice 33 10 12 11 43:39 42

13. Slovácko B 33 9 11 13 38:39 38

14. Blansko. 33 10 8 15 44:57 38

15. Uherský Brod 33 7 11 15 38:64 32

16. Bohunice 33 8 5 20 30:57 29

17. Hranice 33 9 2 22 37:74 29

18. Frýdlant n. O. 34 7 7 20 46:74 28

Divize D

1. Zbr. Brno B 29 25 2 2 78:19 77

2. Lanžhot 29 18 5 6 67:33 59

3. Vrchovina 29 15 8 6 67:42 53

4. Líšeň B 29 17 2 10 58:36 53

5. Havl. Brod 29 13 9 7 45:31 48

6. Velká Bíteš 29 13 9 7 51:40 48

7. Ždírec 29 12 6 11 37:37 42

8. Žďár n. S. 29 12 3 14 44:49 39

9. Humpolec 29 11 5 13 41:46 38

10. Polná 29 11 4 14 43:51 37

11. Velké Meziříčí 29 8 7 14 32:56 31

12. Speřice 29 8 6 15 34:59 30

13. Břeclav 29 7 7 15 36:52 28

14. Tasovice 29 8 4 17 38:56 28

15. Pelhřimov 29 6 9 14 33:48 27

16. Stará Říše 29 2 6 21 26:75 12

Divize E

1. Strání 29 22 4 3 81:29 70

2. Bzenec 29 18 5 6 77:31 59

3. Kozlovice 29 17 6 6 59:31 57

4. Vsetín 29 16 6 7 59:33 54

5. Holešov 29 16 3 10 75:45 51

6. Slavičín 29 13 4 12 45:57 43

7. Šternberk 29 12 6 11 41:47 42

8. Nové Sady 29 9 9 11 48:55 36

9. Rýmařov 29 8 9 12 43:56 33

10. Kostelec n. H. 29 11 0 18 39:64 33

11. HFK Olomouc 29 8 7 14 30:50 31

12. Nový Jičín 29 9 4 16 29:58 31

13. Baťov 29 8 6 15 47:55 30

14. Skaštice 29 7 9 13 36:51 30

15. Všechovice 29 7 7 15 62:70 28

16. Přerov 29 6 5 18 25:64 23

Divize F

1. Hlubina 29 18 6 5 65:29 60

2. Opava B 29 16 5 8 65:40 53

3. Havířov 29 13 13 3 57:30 52

4. Polanka n. O. 29 14 7 8 51:33 49

5. Bohumín 29 13 10 6 46:34 49

6. Vratimov 29 15 4 10 64:59 49

7. Vítkovice 29 13 6 10 63:45 45

8. Šumperk 29 13 6 10 49:31 45

9. Bílovec 29 13 5 11 36:41 44

10. Frenštát p.R. 29 9 8 12 41:50 35

11. Val. Meziříčí 29 9 7 13 48:57 34

12. Krnov 29 8 9 12 30:43 33

13. Řepiště 29 9 4 16 43:55 31

14. Břidličná 29 8 4 17 30:55 28

15. Jeseník 29 5 9 15 29:55 24

16. Bruntál 29 3 3 23 25:85 12

Krajský přebor

1. Kvasice 25 18 3 4 76:34 57

2. Hluk 25 16 5 4 73:31 53

3. Hrachovec 25 13 3 9 62:38 42

4. Slušovice 25 12 6 7 57:34 42

5. Štítná n. Vl. 25 11 6 8 39:40 39

6. Luhačovice 25 11 5 9 48:44 38

7. Osvětimany 25 10 6 9 54:47 36

8. Napajedla 25 10 6 9 30:42 36

9. Morkovice 25 8 8 9 57:62 32

10. Brumov 25 8 5 12 46:47 29

11. Boršice 25 7 6 12 32:44 27

12. Nevšová 25 6 5 14 34:59 23

13. Bystřice p. H. 25 7 2 16 38:75 23

14. Franc. Lhota 25 4 2 19 27:76 14

I. A třída

SKUPINA A

1. Kateřinice 25 19 2 4 62:31 59

2. Val. Meziříčí B 25 17 3 5 88:37 54

3. Vidče 25 15 3 7 65:39 48

4. Podlesí 25 14 5 6 60:36 47

5. V. Karlovice 25 13 4 8 41:34 43

6. Dolní Bečva 25 10 9 6 61:47 39

7. Prostř. Bečva 26 11 4 11 45:57 37

8. Vigantice 25 9 9 7 49:57 36

9. Horní Lideč 26 8 7 11 49:64 31

10. Lidečko 25 8 3 14 42:51 27

11. Juřinka 25 7 5 13 47:61 26

12. Rožnov pR 25 6 4 15 44:58 22

13. Val. Polanka 25 3 4 18 29:66 13

14. Val. Příkazy 25 3 4 18 43:87 13

SKUPINA B

1. Kroměříž B 25 18 3 4 109:29 57

2. Kunovice 25 15 6 4 47:33 51

3. Nivnice 25 15 4 6 92:34 49

4. Bojkovice 25 13 8 4 66:40 47

5. Dolní Němčí 25 14 4 7 58:38 46

6. Staré Město 25 11 5 9 68:46 38

7. Nedašov 25 11 2 12 45:73 35

8. Těšnovice 25 10 4 11 60:70 34

9. Újezdec 25 9 4 12 37:61 31

10. Zborovice 25 7 4 14 56:77 25

11. Nedachlebice 25 6 5 14 35:63 23

12. Mladcová 25 7 2 16 32:66 23

13. Šumice 25 5 7 13 50:76 22

14. Koryčany 25 4 2 19 31:80 14

I. B třída

SKUPINA A

1. Horní Bečva 25 18 2 5 78:29 56

2. Ludkovice 25 15 3 7 58:29 48

3. Bynina 25 13 5 7 53:55 44

4. Choryně 26 12 5 9 59:51 41

5. Brumov B 25 10 9 6 56:35 39

6. Bylnice 25 12 2 11 42:55 38

7. Ratiboř 25 9 9 7 57:50 36

8. Lužkovice 25 9 7 9 53:61 34

9. Halenkov 25 10 3 12 50:68 33

10. Vlachovice 25 8 6 11 70:55 30

11. Prlov 25 8 4 13 51:57 28

12. Poličná 25 8 3 14 43:63 27

13. Jablůnka 25 6 6 13 36:63 24

14. Kelč 26 4 4 18 42:77 16

SKUPINA B

1. Tečovice 25 19 3 3 59:17 60

2. Holešov B 25 17 1 7 74:37 52

3. Březnice 25 15 2 8 63:50 47

4. Fryšták 25 12 6 7 72:49 42

5. Hvozdná 25 13 3 9 51:45 42

6. Tlumačov 25 11 8 6 48:43 41

7. Veselá 25 12 2 11 70:56 38

8. Záhlinice 25 11 2 12 65:66 35

9. Dolní Lhota 25 10 0 15 44:65 30

10. Slušovice B 25 8 5 12 49:51 29

11. Kostelec 25 8 5 12 54:60 29

12. Chropyně 25 8 2 15 43:58 26

13. Příluky 25 6 2 17 38:69 20

14. Louky 25 3 3 19 24:88 12

SKUPINA C

1. Uh. Ostroh 25 15 3 7 58:50 48

2. Buchlovice 25 13 8 4 50:30 47

3. Zdounky 25 14 4 7 63:37 46

4. Topolná 25 13 7 5 40:29 46

5. Ořechov 25 14 3 8 78:42 45

6. Polešovice 25 12 6 7 49:40 42

7. O. N. Ves 25 12 4 9 49:34 40

8. Lhota 25 10 7 8 60:57 37

9. Zlechov 25 10 6 9 47:46 36

10. Slavkov 25 8 1 16 39:67 25

11. Malenovice 25 7 3 15 55:58 24

12. Vlčnov 25 5 7 13 29:51 22

13. Prakšice 25 6 3 16 40:70 21

14. Traplice 25 3 4 18 33:79 13

Tučně vytiuštěná mužstva postupují, respketive sestupují.

Kurzívou označené týmy jsou stále ve hře o postup, respektive o záchranu.