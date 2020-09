„Mezi dospělými jsem se tolikrát prosadil ještě za rezervu Zlína,“ vybavuje si Janíček, jenž se do paměti fanoušků především zapsal jako obránce.

„Kromě brankáře jsem však v průběhu kariéry vystřídal všechny posty,“ usmívá se borec, který za Veselou převážně nastupuje na místě ofenzivního záložníka.

„Jedna z branek padla po střele z hranice šestnáctky, další jsem přidal po samostatných únicích. Spoluhráči mi dobře přihráli,“ chválí na dálku parťáky z IV. A. třídy.

O víkendu přitom zasáhl do dvou zápasů. „Fotbal mě stále baví. Co se týče ranního vstávání, nyní to bylo v pohodě, minulý týden o poznání horší,“ směje se 38letý matador.

Janíček do Veselé přišel před více jak půl rokem. Vše vyplynulo ze slibu vedení klubu a trenéru Tomáši Dujkovi.

„Mám ke zdejším lidem a okolí vztah. Pohyboval jsem se tady od šestnácti let. Když jsme neměli sezonu, tak přes vánoce a přípravu jsem zde chodil na fotbálek,“ uvádí, borec, který by u hraní nějaký čas rád vydržel.

Poslední profesionální angažmá zakončil v Prostějově.

„Byl jsem tam maximálně spokojený. Obdržel jsem nabídku na dlouhodobější kontrakt, nakonec prodloužil o rok. Netušil jsem, jak na tom budu zdravotně. Roční prodloužení jsem nakonec nedokončil, kvůli problémům s koleny jsem musel hrát pod prášky. Vyhodnotil jsem to tak, že nemá smysl, abych tímhle způsobem dále pokračoval,“ přibližuje.

V současnosti tak vedle angažmá ve Veselé vykonává civilní zaměstnání. Na částečný úvazek ke všemu vypomáhá ve Sport Invest. „Mám zde na starosti skauting hráčů ve zlínském regionu,“ popisuje.

Zkušenosti má přitom obrovské, většinu profesionální kariéry strávil v první lize, odkud se mimo jiné zná s Petrem Jiráčkem. Na další působení na vyšších postech zatím úplně nepomýšlí.

„Na podobná místa je složité se dostat. Když by se šance naskytla, tak je těžké říct, jak bych reagoval. Práce u fotbalu mě vyhovuje, můžu se starat o hráče, přímo je ovlivnit,“ těší Janíčka.

Na nejvyšší úrovni celkově vystřídal pouze dva české prvoligové kluby – Zlín, kde začínal, a kam se později vrátil, a Mladou Boleslav. Jednu sezonu působil ve slovenské Nitře.

„Pod koučem Hapalem (Pavel Hapal, pozn. red.) jsme v lize skončili třetí. Následně si mě vzal do Boleslavi, kde jsem strávil sedm let. Dohromady jsem byl šest roků zraněný, což mě samozřejmě brzdilo, musel jsem pořád začínat znovu,“ říká borec, jenž se dlouhodobě potýkal s problémy s koleny.

Během kariéry si v dresu Boleslavi zahrál předkolo Evropské ligy.

„Když jsem tam přicházel, byl to velmi ambiciózní klub, hrál na špici ligy. Poznal jsem řadu skvělých hráčů od Radka Šírla, přes Petra Johanu až po Michala Papadupulose a Luboše Pecku,“ vzpomíná na klub, kterému se v 1. kole Poháru EUFA 2006 podařilo přejít přes slavný Olympique Marseille. Janíček však tehdejší úspěch nezažil.

Se Zlínem v roce 2004 slavil skalp na hřišti Atletica Madrid v Intertoto Cupu. O třináct let později byl u triumfu v Mol Cupu a postupu do Evropské ligy.

„Na Atletico se ve Zlíně vzpomíná hodně. Jak říkám, už je to jen dějepis, prostě to proběhlo,“ dodává s úsměvem.